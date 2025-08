VĐV đặc biệt và câu chuyện truyền cảm hứng tại Aqua Warriors Quảng Trị

Sự kiện thể thao đa môn (Multi-sport) gồm Aqua Warriors Quảng Trị 2025 ngày 2/8 và Quảng Trị International Marathon 2025 - Camel Cup ngày 3/8 do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức.

Tuấn Hưng bước vào tranh tài ở nội dung Open Water Swimming vào sáng 2/8 (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh những bài ca chiến thắng được viết nên, người hâm mộ còn thấy ở giải đấu bài ca về nghị lực phi thường. Phạm Tuấn Hưng đã mang câu chuyện nghị lực của mình vào từng nhịp bơi tại biển Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Trị) trong phần thi Open Water Swimming (bơi 1,5km) vào sáng 2/8.

Tuấn Hưng sinh ra ở Quảng Ninh trong điều kiện không may mắn. Ngay từ khi mới lên 2 tuổi, cậu bé đã mất đôi chân của mình do bị gấu cắn. Thế nhưng, anh không đầu hàng số phận, mà trái lại, chàng trai ấy đã vươn lên mạnh mẽ, thậm chí làm được điều ít người có thể ngờ tới, đó là thi đấu thể thao với những vận động viên (không ít người thi đấu chuyên nghiệp)

Hồi tháng 4, khi Tuấn Hưng bước vào tranh tài ở nội dung Full Aqua Relay Warriors (bơi 3km, chạy 15km), anh đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ nghị lực phi thường khi cố gắng hoàn thành cự ly bơi 3km ngoài biển. Đó là điều mà ít người bình thường dám nghĩ tới. Nhưng “chiến binh” Tuấn Hưng vẫn quyết định thử thách. Từng tiếng hô vang “Cố lên” khi chàng trai sinh năm 2002 lên bờ giống như lời động viên quý giá cho nghị lực của Tuấn Hưng.

Gặp lại chàng trai nghị lực trong buổi sáng với nắng nóng thiêu đốt ở Quảng Trị vào sáng nay (2/8), nhiều người thấy Tuấn Hưng rắn rỏi hơn nhưng vẫn với nụ cười ấy. Giờ đây, Tuấn Hưng đã tham gia đội bơi người khuyết tật của TPHCM. Anh di chuyển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để quyết định chinh phục Aqua Warriors một lần nữa, với nội dung hoàn toàn mới là Open Water Swimming (bơi 1,5km).

Tuấn Hưng chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Lần đầu tiên tham gia giải đấu ở Hạ Long, tôi cảm thấy đây là giải đấu rất thú vị, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Với lần tiếp theo ở Quảng Trị, tôi muốn chinh phục xem bãi biển tại đây có sức hút tới cỡ nào”.

Tuấn Hưng thêm một lần chiến thắng khi thử thách bản thân (Ảnh: Hải Long).

Chàng trai “không chân” đã thực hiện phần thi bơi của mình với tốc độ nhanh hơn khá nhiều so với giải Hạ Long. “Trước giải đấu này, tôi tập luyện trước một tháng. Tôi tập cả thể lực và tập bơi để cải thiện thành tích hơn so với giải đấu lần trước. Do có lợi thế nhà gần biển nên tôi có cơ hội tập luyện nhiều. Tôi hài lòng với thành tích ở Quảng Trị. Có cảm giác tôi bơi tốt hơn so với lần trước”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng còn tự tin khẳng định: “Tôi có thể bắt đầu khống chế với sóng và gió ở biển nhưng vẫn cần phải làm quen thêm để cải thiện thành tích của mình”.

Cuối cùng, chàng trai đầy nghị lực tới từ Quảng Ninh đã đưa ra thông điệp tới những người có chung hoàn cảnh như mình. “Các bạn đừng ngại khiếm khuyết của mình. Biết đâu điều đó trở thành điều đặc biệt của mình thì sao. Hãy cố gắng lên!”, Tuấn Hưng khẳng định.

Phạm Tuấn Hưng là Tiktoker khá nổi tiếng trên mạng xã hội với gần 700.000 người theo dõi. Trong đó, anh chủ yếu chia sẻ về câu chuyện hàng ngày của mình, cũng như quá trình tập luyện bơi lội, bóng đá, những niềm đam mê lớn nhất của chàng trai này.