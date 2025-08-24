Báo Thái Lan khen đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khoảnh khắc lịch sử

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Ba Lan tối 23/8, tại Phuket (Thái Lan) là trận đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam trong lịch sử các kỳ giải vô địch thế giới.

Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua 1-3 (25-23, 10-25, 12-25 và 22-25). Điều đáng chú ý, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội thắng hiệp một của trận đấu này, sau đó mới chịu thua đội hạng 3 thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu tốt trước Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Tờ Khaosod của Thái Lan viết: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Ba Lan trong trận mở màn giải vô địch thế giới, nhưng họ xuất sắc thắng đối phương trong hiệp đầu tiên của trận đấu này”.

“Các vận động viên (VĐV) Việt Nam tham dự giải đấu này mà không có chủ công Bích Tuyền, nhưng họ đã nỗ lực hết mình. Chí ít đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu tốt trong một hiệp, trước khi chịu thua đối thủ mạnh”, Khaosod viết thêm.

Cũng theo tờ báo của xứ sở Chùa Vàng, khán giả Thái Lan dành rất nhiều sự quan tâm cho đội tuyển bóng nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới.

Khaosod hé lộ: “4.000 khán giả đã có mặt ở nhà thi đấu Saphan Hin, tại Phuket để chứng kiến trận đấu thuộc bảng G. Điểm nhấn của trận đấu được khán giả Thái Lan quan tâm chính là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam có hiệp một thi đấu rất tốt trước Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 22 thế giới. Hóa ra, đây là trận đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu tốt hơn, cho dù họ vẫn để thua Ba Lan chung cuộc 1-3”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Khaosod.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath bình luận: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại giải vô địch thế giới. Dù vậy, có thời điểm họ đã gây khó dễ cho đội tuyển Ba Lan”.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có ngôi sao tấn công Nguyễn Thị Bích Tuyền, sau khi cô tuyên bố rút lui khỏi giải đấu này. Bất chấp điều đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu tốt trước Ba Lan.

Đội tuyển nữ thắng hiệp một với tỷ số 25-23, tạm dẫn trước đội tuyển Ba Lan 1-0. Tuy nhiên, sau đó đội tuyển nữ Ba Lan đã ngược dòng thắng liên tiếp 3 hiệp. Chung cuộc, Ba Lan thắng đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 (23-25, 25-10, 25-12 và 25-22)”, Thairath tường thuật kỹ hơn.

Sau trận đấu với Ba Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Đức vào ngày 25/8.