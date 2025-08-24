Bóng chuyền nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng sau trận đấu lịch sử với Ba Lan

Khoảnh khắc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước ra sân đấu ở Nhà thi đấu Saphan Hin (Phuket, Thái Lan) tối qua (23/8), là khoảnh khắc lịch sử. Đấy là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất hiện ở giải vô địch thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu xuất hiện ở giải vô địch thế giới (Ảnh: Volleyball World).

Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tạo được ấn tượng đáng kể trong lần xuất hiện lịch sử này. Dù phải đối đầu với đội bóng có trình độ cao, hiện xếp thứ 3 thế giới Ba Lan, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng được một hiệp.

Chúng ta dẫn trước đội tuyển nữ Ba Lan 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Sau đó, bằng đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, đội tuyển nữ Ba Lan thắng ngược đội tuyển nữ Việt Nam 3-1.

Do để thua đối thủ rất mạnh tại giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ điểm rất ít sau trận đấu đêm qua. Cụ thể, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ bị trừ 0,01 điểm. Chúng ta vẫn giữ nguyên thứ hạng 22 thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện vẫn xếp hạng 22 thế giới (Ảnh: Volleyball World).

Đây là thứ hạng khá cao. Ít nhất, ở bảng G của mình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn xếp cao hơn đội Kenya một bậc (Kenya hạng 23 thế giới). Đồng thời, chúng ta bỏ khá xa so với Ai Cập (hạng 54 thế giới). Ai Cập là đội có thứ hạng thấp nhất trong số các đội dự giải vô địch thế giới năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ kém đội tuyển nữ Thái Lan một bậc (Thái Lan xếp hạng 21 thế giới). Thái Lan là đội có trình độ hàng đầu châu Á. Đội bóng chuyền nữ xứ sở Chùa Vàng có kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch thế giới.

Sau trận đấu với Ba Lan tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn hai trận đấu nữa ở vòng bảng giải năm nay, gặp đội tuyển nữ Đức vào ngày 25/8 và gặp đội tuyển nữ Kenya vào ngày 27/8.