Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc vắng mặt

Tối 10/3, CLB Công an Hà Nội công bố danh sách 8 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3. Đáng chú ý trong danh sách này, hai cựu ngôi sao Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt.

Lần gần nhất Văn Hậu thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là hồi tháng 9/2023, dưới thời HLV Philippe Troussier, còn Đình Trọng là từ tháng 9/2022, dưới thời HLV Park Hang Seo.

8 cầu thủ Công an Hà Nội được HLV Kim Sang Sik triệu tập (Ảnh: Công an Hà Nội FC).

Trước đó, cả Văn Hậu và Đình Trọng đều trải qua quãng thời gian rất dài vật lộn với chấn thương. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, hai cầu thủ CLB Công an Hà Nội thể hiện phong độ ấn tượng, góp công giúp đội bóng ngành Công an dẫn đầu V-League 2025-2026 sau 15 vòng đấu (thi đấu thiếu 1 trận).

Những cái tên còn lại trong danh sách là Filip Nguyễn, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh và Lê Văn Đô.

Như vậy, trong danh sách 8 cầu thủ trên, tiền đạo Đình Bắc không có tên. Anh đang chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia từ AFC, sau tấm thẻ đỏ trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù trận giao hữu với Bangladesh sắp tới Đình Bắc vẫn có thể được thi đấu nhưng HLV Kim Sang Sik quyết định không triệu tập anh.

Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân và ngày 21/3, có 5 ngày chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi bước vào trận quyết đấu với Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.

Danh sách đầy đủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố trong ít ngày tới, nhiều khả năng có sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và nhiều gương mặt U23 Việt Nam.