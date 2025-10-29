Vacherot - Rinderknech tái đấu, Learner Tien bị loại ở Paris Masters

Ở chung kết Thượng Hải Masters 2025, tay vợt người Monaco, Valentin Vacherot đã đánh bại anh họ Arthur Rinderknech (Pháp) để lên ngôi vô địch. Nhờ thành tích này, Vacherot từ vị trí 204 lên xếp hạng 40 thế giới và đầy tự tin bước vào Paris Masters 2025.

Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech sớm tái đấu ở Paris Masters 2025 (Ảnh: ATP).

Tối 28/10, tay vợt người Monaco tiếp tục gây bất ngờ khi giành chiến thắng 6-1, 6-3 trước hạt giống số 13 Jiri Lehecka ở vòng 1 Paris Masters 2025. Ở vòng 2, Vacherot sẽ gặp anh họ Rinderknech, người đánh bại Fabian Marozsan 7-6, 7-6 ở vòng 1.

Hai anh em Vacherot và Rinderknech cách nhau 4 tuổi, học chung trường Đại học Texas A&M và từng tập luyện, thi đấu cùng nhau nhiều lần. Hai tuần trước, Valentin Vacherot - Arthur Rinderknech tạo nên một trận chung kết Thượng Hải Masters 2025 đầy cảm xúc và ngôi sao Monaco chiến thắng với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3.

Vòng 2 Paris Masters 2025 diễn ra đầy hấp dẫn sáng 29/10. Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien chạm trán Rublev. Ở set 1, tay vợt người Nga đoạt break game 3 và thắng 6-4. Sang set 2, Learner Tien chơi cố gắng và bất ngờ bẻ game của Rublev trước.

Tuy nhiên ở thời điểm khó khăn, bản lĩnh giúp Rublev bẻ lại 2 game, tiếp tục thắng 6-4, qua đó giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Ở vòng 3, Rublev sẽ gặp Ben Shelton, người thắng Flavio Cobolli với tỷ số 7-6, 6-2 ở vòng 2.

Learner Tien không thể tạo nên bất ngờ trước Rublev (Ảnh: ATP).

Tay vợt số 4 thế giới Taylor Fritz đã gặp không ít khó khăn trong màn đối đầu với Aleksandar Vukic. Ở set 1, Vukic nỗ lực đưa Fritz vào loạt tie-break nhưng tay vợt người Mỹ vẫn biết cách vượt qua khó khăn và thắng 7-6.

Ở set 2, Vukic sa sút thể lực và để thua dễ 2-6. Ở vòng 3, Taylor Fritz sẽ gặp tay vợt thắng trong cặp đấu Bublik - Moutet. Một số ngôi sao cũng sẽ thi đấu vòng 2 vào tối nay (29/10), Daniil Medvedev gặp Dimitrov, Jannik Sinner chạm trán Zizou Bergs còn Alexander Zverev đối đầu Camilo Ugo Carabelli.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 Paris Masters 2025 sáng 29/10 là hạt giống số một Carlos Alcaraz bị loại sớm khi thua Cameron Norrie sau 3 set với các tỷ số 6-4, 3-6, 4-6.