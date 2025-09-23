UEFA bỏ phiếu về việc cấm Israel tham dự mọi giải đấu

Theo truyền thông Israel, Ủy ban điều hành UEFA dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 23/9 về việc cấm đội tuyển quốc gia và các CLB Israel thi đấu ở các giải đấu châu Âu. Nếu lệnh cấm được thông qua, quyết định này sẽ ngay lập tức khiến Maccabi Tel Aviv bị loại khỏi Europa League và đội tuyển Israel không thể tiếp tục tham dự vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Israel có thể bị loại khỏi World Cup 2026 nếu chịu án phạt từ UEFA (Ảnh: Getty).

Nguồn tin từ tờ Israel Hayom cho biết, UEFA chịu sức ép lớn từ nhiều bên liên quan, trong đó có Qatar (nhà tài trợ lớn của UEFA). Dù Qatar không phải thành viên của UEFA nhưng có ảnh hưởng lớn. Ông Nasser Al-Khelaifi là Chủ tịch PSG và đồng thời là đại diện của Hiệp hội các CLB châu Âu.

Hầu hết trong số 20 thành viên có quyền biểu quyết được cho là ủng hộ phương án cấm Israel tham gia hoạt động bóng đá, chỉ còn hai hoặc ba quốc gia phản đối. Tây Ban Nha thậm chí được cho là đã đe dọa rút khỏi World Cup 2026 nếu Israel giành quyền tham dự. Điều đó khiến cho tình thế thêm phần phức tạp.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Israel (IFA) khẳng định thông tin trên là “không chính xác”. Họ nhấn mạnh rằng theo lịch công khai, cuộc họp tiếp theo của Ủy ban điều hành UEFA chỉ diễn ra vào ngày 3/12. Người phát ngôn IFA cho biết chưa thể xác nhận liệu có cuộc bỏ phiếu khẩn cấp nào trong tuần này hay không.

CLB Maccabi Tel Aviv có nguy cơ bị loại khỏi Europa LEague (Ảnh: Getty).

Ông Shlomi Barzel, Trưởng bộ phận truyền thông của IFA, cảnh báo rằng việc bị đình chỉ sẽ là “đòn chí tử” với bóng đá Israel: “Thật bất ngờ khi chúng tôi vẫn còn được góp mặt ở các giải quốc tế. Lịch sử cho thấy nhiều đội bóng đã bị cấm thi đấu vì những lý do nhỏ hơn nhiều”. Ông thừa nhận nếu UEFA hoặc FIFA tổ chức một cuộc bỏ phiếu tự do, Israel khó lòng thoát khỏi án phạt.

Chính vì thế, IFA đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ Đức và Hungary nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu. Giới chức Israel lo ngại rằng nếu bị loại khỏi các giải đấu bóng đá châu Âu, làn sóng tẩy chay sẽ nhanh chóng lan sang các môn thể thao khác.

Theo tờ ESPN, UEFA có thể hướng tới giải pháp ôn hòa hơn. Trước mắt, họ thông báo rằng những trận đấu của các CLB Israel như Maccabi Tel Aviv sẽ không tổ chức trên lãnh thổ Israel. Ngoài ra, đội trẻ của Maccabi Haifa cũng đã rút khỏi UEFA Youth League (giải trẻ châu Âu).

Bóng đá Nga vẫn chịu lệnh cấm tham dự các giải đấu của UEFA và FIFA trong những năm qua khi bước vào cuộc xung đột quân sự với Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng Israel cũng phải chịu án phạt tương tự.