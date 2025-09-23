Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp). Trái với dự đoán ban đầu, Ousmane Dembele có mặt để nhận giải thưởng danh giá.

Khi Ronaldinho thông báo Dembele giành giải, những tiếng hô của khán giả Pháp vang lên. Tiền đạo Paris Saint Germain (PSG) cười tươi, ôm các đồng đội Donnarumma, Yamal, Desire Doue và Joao Neves, trước khi lên bục nhận giải thưởng lớn. Những tiếng hô "Ousmane" vang lên không ngớt khi anh nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

Dembele lần đầu tiên trong sự nghiệp giành Quả bóng vàng (Ảnh: Reuters).

Xuất hiện ở lễ trao giải, Dembele mô tả khoảnh khắc vừa trải qua thực sự đặc biệt, sau một năm rực rỡ cùng PSG. Dù thừa nhận có chút căng thẳng, tiền đạo 28 tuổi không giấu được niềm vui khi được chính Ronaldinho trao giải thưởng danh giá này.

Dembele chia sẻ: "Quả bóng vàng chưa từng là mục tiêu của tôi, nhưng giành được nó là trải nghiệm tuyệt vời". Ngôi sao sinh năm 1997 gửi lời cảm ơn PSG vì đã đặt niềm tin từ năm 2023, xem CLB như một gia đình lớn, nơi Chủ tịch Nasser Al Khelaifi và HLV Luis Enrique đều gần gũi như những người cha.

Tiền đạo 28 tuổi không quên tri ân các CLB cũ là Barcelona và Dortmund, cùng HLV Deschamps ở đội tuyển Pháp. Dembele cũng tri ân gia đình, đặc biệt là mẹ, người đã ở bên anh trong những giai đoạn khó khăn nhất

Lamine Yamal nhận Quả bóng bạc còn Vitinha đoạt Quả bóng đồng, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (Barca), Achraf Hakimi (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (PSG) và Nuno Mendes (PSG).

Dembele có mùa giải bùng nổ khi ghi 35 bàn thắng sau 53 trận ra sân cho PSG. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò quan trọng giúp PSG giành 5 danh hiệu là Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu Cúp Pháp, Siêu Cúp châu Âu.

Lamine Yamal có vai trò cực kỳ quan trọng ở Barcelona. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 18 tuổi đã ghi 18 bàn. Anh góp công giúp Barcelona thâu tóm 3 cúp quốc nội là La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha. Cùng với đó, Yamal cũng giành ngôi á quân ở UEFA Nations League cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Aitana Bonmati lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng vàng nữ (Ảnh: AFP).

Nữ cầu thủ Aitana Bonmati giành Quả bóng vàng nữ 2025. Dù không thể cùng Barcelona bảo vệ chức vô địch UEFA Champions League hay đưa tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2025, Bonmati vẫn có mùa giải xuất sắc.

Với chiến thắng này, Bonmati trở thành cầu thủ thứ ba đoạt Quả bóng vàng ba lần liên tiếp, sau Michel Platini (1983, 1984, 1985) và Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012).

Bonmati không giấu được niềm vui: "Cảm giác này thật khó tin. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Tôi thậm chí không nghĩ bóng đá nữ có thể phát triển đến mức này.

Chúng tôi không chỉ là cầu thủ, mà còn là tấm gương. Thế hệ mới có thể mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và họ sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ đó".