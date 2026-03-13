U23 Việt Nam triệu tập 2 cầu thủ Việt kiều, HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt

Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội U23 Việt Nam kể từ sau giải U23 châu Á 2026 và cũng trùng với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia.

Do vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chính là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asiad 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-2007.

Do đó, U23 Việt Nam chỉ giữ lại một vài cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

Nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung này như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho U23 Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung được triệu tập lên U23 Việt Nam (Ảnh: Ninh Bình FC).

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.