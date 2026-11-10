*Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (10/11), trên sân Pleiku (Gia Lai). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Việt Nam dự giải U23 quốc tế ở Gia Lai mà không có một loạt cầu thủ từng làm nên thành công cho đội bóng này trong những năm gần đây.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gần như làm mới lực lượng (Ảnh: VFF).

Những người đã chia tay đội tuyển U23 Việt Nam có thủ môn Trung Kiên, hậu vệ phải Minh Phúc, hậu vệ trái Khuất Văn Khang, trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, Quốc Cường, tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.

Họ là những người từng vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025, giành hạng ba giải U23 châu Á 2026. Nhưng hiện tại những cầu thủ này đã quá tuổi dự SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028.

Theo quy định của SEA Games 34 và giải U23 châu Á 2028, các cầu thủ đủ điều kiện tham dự các giải đấu vừa nêu phải sinh năm 2005 trở về sau (năm nay 21 tuổi).

Chính vì thế, đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 quốc tế ở Gia Lai thực chất là đội U21. Thay thế cho thủ môn Trung Kiên là thủ môn Cao Văn Bình, thay thế cho các trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức là các trung vệ Quang Kiệt, Mạnh Hưng, Nguyên Hoàng.

Williams Minh Hoàng là nhân tố mới của đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Những nhân tố mới được chờ đợi ở hàng tiền vệ là Lê Văn Thuận, Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ. Còn trên hàng tiền đạo, những cái tên như Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm được kỳ vọng sẽ thay thế cho Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt.

Đội tuyển U23 Thái Lan cũng có thay đổi lớn. Trung vệ Oussama Thiangkham, Chanapach Buaphan, Pichitchai Sienkrathok, tiền vệ Sittha Boonlha, Chawanwit Saelao, Kakana Khamyok, Seksan Ratree không còn khoác áo đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng.

Những cầu thủ này cũng đã quá tuổi 21. Điều đó có nghĩa là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ đối đầu với nhau bằng những nhân sự rất khác, so với lần đối đầu gần nhất của hai đội ở trận chung kết SEA Games 33.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang khát khao thể hiện năng lực, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan trong trận đấu sắp diễn ra. Điều quan trọng với các cầu thủ trẻ chủ nhà, đó là chúng ta sẽ tận dụng các cơ hội như thế nào?

Nếu các chân sút Williams Minh Hoàng và Trần Gia Bảo thể hiện được sự sắc bén, U23 Việt Nam đủ sức đánh bại U23 Thái Lan trên sân Pleiku.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1.