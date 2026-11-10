U23 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra trên sân nhà Gia Lai với các đối thủ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore. Trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 19h hôm nay (10/11).

U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo dự đoán của siêu máy tính ChatGPT, U23 Việt Nam có 51% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U23 Thái Lan là 22%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 27%.

Theo siêu máy tính, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà trong trận đấu này. Ngoài ra, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều năm sát cánh với nhau ở các cấp độ trẻ nên khá hiểu nhau. Nhờ đó, U23 Việt Nam có thể duy trì sự ăn ý trong lối chơi ngay cả khi thời gian chuẩn bị cho giải đấu không quá dài.

Trong khi đó, U23 Thái Lan gặp bất lợi vì gần như không có thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Các cầu thủ chỉ có một ngày tập trung trước khi bước vào trận gặp U23 Việt Nam. Điều này cũng khiến họ gặp khó khăn trong việc làm quen với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Các cầu thủ cũng khó đảm bảo thể lực khi chỉ có một ngày nghỉ ngơi sau khi thi đấu cho CLB, chưa kể quãng đường di chuyển sang Việt Nam.

U23 Việt Nam tự tin bước vào giải giao hữu tại Gia Lai (Ảnh: AFC).

Nhận định về kịch bản trận đấu, ChatGPT viết: “U23 Việt Nam có thể nhập cuộc chủ động, tìm bàn thắng trong hiệp một. U23 Thái Lan có khả năng gây khó khăn nhờ kỹ thuật và tốc độ. Chủ nhà sẽ tận dụng tốt hơn các cơ hội để giành chiến thắng”.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan:

U23 Việt Nam (3-4-3): Văn Bình; Quang Kiệt, Quốc Toản, Tuấn Khải; Quang Duyệt, Bá Đạt, Đăng Khoa, Văn Thuận; Long Vũ, Minh Hoàng, Gia Bảo.

U23 Thái Lan (4-3-3): Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Wanthawayawut Nuchkasae; Phongsakon Sangkasopha, Peeranan Buakai, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa, Worawut Noisri.