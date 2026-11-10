Báo giới Thái Lan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h hôm nay (10/11) tại giải giao hữu tại Gia Lai. Thậm chí, tờ Thairath đã dùng từ “khắc tinh” để nói về U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam được xem là "khắc tinh" của U23 Thái Lan (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Thái Lan cũng chỉ ra ba yếu tố mà đội nhà thua kém U23 Việt Nam. Tờ Thairath nêu ra yếu tố đầu tiên: “Bóng đá trẻ Việt Nam duy trì được tính kế thừa giữa các đợt tập trung, với nhiều cầu thủ từng sát cánh tại những giải đấu quốc tế.

Ngược lại, U23 Thái Lan gặp nhiều trở ngại khi tập hợp lực lượng trong bối cảnh các CLB trong nước có lịch thi đấu dày đặc. Điều đó khiến ban huấn luyện khó xây dựng được sự ăn ý giữa các tuyến”.

Yếu tố thứ hai được tờ Thairath nhắc đến là nền tảng thể lực: “Các cầu thủ U23 Việt Nam có khả năng duy trì cường độ vận động cao, pressing (gây áp lực) liên tục và gây sức ép trong thời gian dài.

Điều đó có thể khiến U23 Thái Lan gặp khó trong việc triển khai bóng. Nếu không thể kiểm soát khu trung tuyến, U23 Thái Lan dễ bị cuốn vào những tình huống tranh chấp liên tiếp với đối thủ”.

U23 Thái Lan nhiều lần chạm trán với U23 Việt Nam trong những năm gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuối cùng, tờ báo của Thái Lan cho rằng bản lĩnh thi đấu và khả năng tận dụng thời cơ tốt của U23 Việt Nam là thách thức lớn với “Voi chiến”. Trong khi đó, U23 Thái Lan đôi lúc mất tập trung hoặc chịu áp lực tâm lý ở giai đoạn cuối trận. Đây được xem là yếu tố mà HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cần đặc biệt lưu tâm khi đối đầu với đội chủ nhà.

Theo tờ Thairath, U23 Việt Nam có tới 7 gương mặt từng gây ấn tượng ở Asiad 20 khi lọt vào tứ kết. Ngoài ra, đội bóng còn có sự bổ sung của hai cầu thủ Việt kiều là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.