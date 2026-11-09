Giải U23 quốc tế tại Gia Lai có sự tham dự của 4 đội tuyển, gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, Qatar và Singapore. Hai đội bóng nhiều duyên nợ U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ chạm trán nhau vào lúc 19h ngày 10/11, trên sân Pleiku (Gia Lai).

HLV Thawatchai của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Trước trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan nói: “Lực lượng hiện nay của chúng tôi rất mới mẻ. Thực chất, U23 Thái Lan đang sử dụng lứa cầu thủ U21, chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2028”.

“Các cầu thủ trẻ của tôi chủ yếu thi đấu ở các giải Thai-League 2 và Thai-League 3 (giải hạng nhì và hạng ba Thái Lan). Giải quốc tế ở Gia Lai là giải đấu đầu tiên của U23 Thái Lan với lực lượng mới toanh như hiện nay.

Tôi cho rằng giải đấu này rất bổ ích cho U23 Thái Lan. Tôi sẽ cố gắng tối đa trong việc xoay vòng các cầu thủ, tạo điều kiện cho càng nhiều cầu thủ ra sân càng tốt. Những học trò trẻ của tôi đang thi đấu rất tốt trong màu áo CLB của từng người”, HLV Thawatchai.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông Thawatchai là HLV của đội tuyển U23 Thái Lan đã chạm trán đội tuyển U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 năm 2025. Vị HLV này rất am hiểu bóng đá trẻ Thái Lan nói riêng và bóng đá trẻ Đông Nam Á nói chung.

U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan vào ngày mai (Ảnh: VFF).

Dù sử dụng thành phần mới toanh so với lực lượng từng tham dự SEA Games 33 cách đây khoảng một năm, nhưng U23 Thái Lan rất giàu quyết tâm tại giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai.

HLV Thawatchai hé lộ: “Đội tuyển U23 Thái Lan đã sẵn sàng thể hiện mình. Chúng tôi cố gắng cạnh tranh thành tích tốt nhất trong khả năng có thể, cố gắng giành chiến thắng ở các trận đấu mà chúng tôi tham gia.

Mục tiêu của U23 Thái Lan là tiến lên trình độ châu Á. Nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan có tiềm năng để tiệm cận trình độ châu lục. Thông qua giải đấu ở Gia Lai, tôi cho rằng sẽ có nhiều cầu thủ trẻ hiện nay bộc lộ được tiềm năng của bản thân”, vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan.

Điểm chung của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam tại giải đấu sắp diễn ra, đó là cả hai chỉ sử dụng thành phần U21, chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028. Đây sẽ là dịp để đại diện của hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á trình làng thế hệ mới.