U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan (hết hiệp 1): Thế trận khó khăn

Báo Trung Quốc nói về vấn đề lớn của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

Trận thư hùng của hai đại diện Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026 diễn ra ở Trung Quốc vào chiều nay (28/3) hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan được xem là kỳ phùng địch thủ.

Tuy nhiên, tờ Sina (Trung Quốc) cho rằng cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có vấn đề ở thời điểm này. Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều thiếu vắng nhiều trụ cột ở giải đấu này.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm yếu lớn nhất của hai đội là sự tập trung trong suốt 90 phút. U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện nhiều tín hiệu tích cực trong trận đấu với U23 Triều Tiên, đặc biệt là ở tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, họ lại thiếu sự ổn định trong hiệp 2. Đó là điểm mà U23 Việt Nam cần phải cải thiện nếu muốn vươn lên.

Trong khi đó, U23 Thái Lan có lối chơi tấn công nhanh, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, họ lại bộc lộ nhiều điểm yếu về thể lực. Điều đó khiến họ hụt hơi và bị U23 Trung Quốc gỡ hòa. “Voi chiến” có thể gặp khó khăn trước U23 Việt Nam vì điểm yếu này”.

Trong khi đó, tờ Sohu cho rằng trận đấu này hứa hẹn sẽ cân bằng: “Trình độ của 4 đội bóng tham dự giải CFA Team China 2026 ngang nhau. Họ không có sự chênh lệch lớn về chuyên môn. Do đó, nhiều khả năng, hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ hòa nhau trong trận đấu vào hôm nay”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế về đối đầu trước U23 Thái Lan. Trong 6 trận đối đầu gần nhất, “Những chiến binh sao vàng” đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam trong trận đối đầu với U23 Thái Lan hôm nay là thử nghiệm những nhân tố mới.

Trong trận mở màn gặp U23 Triều Tiên, tiền đạo trẻ Minh Tâm là điểm sáng. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên quấy phá hàng thủ của đối phương.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan

Sau loạt trận mở màn giải CFA Team China 2026, cả 4 đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan đều có 1 điểm. Cơ hội giành chức vô địch chia đều cho cả 4 đội.

U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 14h ngày 28/3. Đây là màn tái ngộ của hai đội bóng tham dự trận chung kết SEA Games 33 vào tháng 12 năm ngoái. Khi ấy, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U23 Thái Lan để giành tấm Huy chương vàng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của siêu máy tính Be Soccer, U23 Việt Nam lại bị đánh giá thấp hơn so với U23 Thái Lan ở trận đấu này. Theo đó, “Voi chiến” có 42,1% khả năng chiến thắng. Con số ấy của U23 Việt Nam chỉ là 33,7%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,2%.

Trong đó, số bàn thắng kỳ vọng (xG) của U23 Thái Lan là 1.59, nhỉnh hơn một chút so với U23 Việt Nam (1.4).

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Thái Lan chiến thắng là 2-1 với 8,9%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8%), 2-0 (6,4%). Còn tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Việt Nam chiến thắng là 2-1 (7,8%), 1-0 (7,1%).

Nhìn chung, dự đoán của siêu máy tính Be Soccer cho thấy cách biệt sít sao của hai đội bóng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân não, với nhiều diễn biến khó lường.

U23 Việt Nam thay máu lực lượng ở giải CFA Team China 2026 (Ảnh: Asean Football).

So với giải SEA Games 33, U23 Việt Nam đã mất hầu hết trụ cột. Đội bóng chỉ còn giữ lại một vài cầu thủ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

Trong khi đó, U23 Thái Lan triệu tập đội hình khá mạnh với nhiều trụ cột như Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak, Theekawin Chansri hay Pichitchai Sienkrthok. Ngoài ra, “Voi chiến” còn triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản là Teerapat Pruetong.

Trong trận mở màn, U23 Thái Lan đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Trung Quốc. Đội bóng xứ Chùa vàng đã dẫn trước 2-0 nhưng bị đội chủ nhà gỡ hòa. Với lực lượng gần như mạnh nhất, U23 Thái Lan đặt mục tiêu rất lớn ở giải đấu này.