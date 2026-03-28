Báo Trung Quốc nói về vấn đề lớn của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

Trận thư hùng của hai đại diện Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026 diễn ra ở Trung Quốc vào chiều nay (28/3) hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan được xem là kỳ phùng địch thủ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, tờ Sina (Trung Quốc) cho rằng cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có vấn đề ở thời điểm này. Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều thiếu vắng nhiều trụ cột ở giải đấu này.

Điểm yếu lớn nhất của hai đội là sự tập trung trong suốt 90 phút. U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện nhiều tín hiệu tích cực trong trận đấu với U23 Triều Tiên, đặc biệt là ở tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, họ lại thiếu sự ổn định trong hiệp 2. Đó là điểm mà U23 Việt Nam cần phải cải thiện nếu muốn vươn lên.

Trong khi đó, U23 Thái Lan có lối chơi tấn công nhanh, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, họ lại bộc lộ nhiều điểm yếu về thể lực. Điều đó khiến họ hụt hơi và bị U23 Trung Quốc gỡ hòa. “Voi chiến” có thể gặp khó khăn trước U23 Việt Nam vì điểm yếu này”.

U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt trận mở màn (Ảnh: Asean Football).

Trong khi đó, tờ Sohu cho rằng trận đấu này hứa hẹn sẽ cân bằng: “Trình độ của 4 đội bóng tham dự giải CFA Team China 2026 ngang nhau. Họ không có sự chênh lệch lớn về chuyên môn. Do đó, nhiều khả năng, hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ hòa nhau trong trận đấu vào hôm nay”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế về đối đầu trước U23 Thái Lan. Trong 6 trận đối đầu gần nhất, “Những chiến binh sao vàng” đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam trong trận đối đầu với U23 Thái Lan hôm nay là thử nghiệm những nhân tố mới.

Trong trận mở màn gặp U23 Triều Tiên, tiền đạo trẻ Minh Tâm là điểm sáng. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên quấy phá hàng thủ của đối phương.