Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan

Sau loạt trận mở màn giải CFA Team China 2026, cả 4 đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan đều có 1 điểm. Cơ hội giành chức vô địch chia đều cho cả 4 đội.

U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 14h ngày 28/3. Đây là màn tái ngộ của hai đội bóng tham dự trận chung kết SEA Games 33 vào tháng 12 năm ngoái. Khi ấy, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U23 Thái Lan để giành tấm Huy chương vàng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của siêu máy tính Be Soccer, U23 Việt Nam lại bị đánh giá thấp hơn so với U23 Thái Lan ở trận đấu này. Theo đó, “Voi chiến” có 42,1% khả năng chiến thắng. Con số ấy của U23 Việt Nam chỉ là 33,7%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,2%.

Trong đó, số bàn thắng kỳ vọng (xG) của U23 Thái Lan là 1.59, nhỉnh hơn một chút so với U23 Việt Nam (1.4).

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Thái Lan chiến thắng là 2-1 với 8,9%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8%), 2-0 (6,4%). Còn tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Việt Nam chiến thắng là 2-1 (7,8%), 1-0 (7,1%).

Nhìn chung, dự đoán của siêu máy tính Be Soccer cho thấy cách biệt sít sao của hai đội bóng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân não, với nhiều diễn biến khó lường.

U23 Việt Nam thay máu lực lượng ở giải CFA Team China 2026 (Ảnh: Asean Football).

So với giải SEA Games 33, U23 Việt Nam đã mất hầu hết trụ cột. Đội bóng chỉ còn giữ lại một vài cầu thủ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

Trong khi đó, U23 Thái Lan triệu tập đội hình khá mạnh với nhiều trụ cột như Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak, Theekawin Chansri hay Pichitchai Sienkrthok. Ngoài ra, “Voi chiến” còn triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản là Teerapat Pruetong.

Trong trận mở màn, U23 Thái Lan đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Trung Quốc. Đội bóng xứ Chùa vàng đã dẫn trước 2-0 nhưng bị đội chủ nhà gỡ hòa. Với lực lượng gần như mạnh nhất, U23 Thái Lan đặt mục tiêu rất lớn ở giải đấu này.