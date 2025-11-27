U17 Lào gây bất ngờ lớn, các đội Đông Nam Á thành công tại vòng loại châu Á

Kết quả của các đội Đông Nam Á chiều và tối qua Bảng A Timor Leste – Bahrain: 0-3 Brunei – Trung Quốc: 0-12 Bảng B Lào – Pakistan: 2-1 Campuchia – Yemen: 0-3 Bảng C Singapore – Quần đảo Bắc Mariana: 2-1 Malaysia – Macau (Trung Quốc): 5-0 Việt Nam – Hong Kong (Trung Quốc): 2-0 Bảng F Thái Lan – Maldives: 7-1

U17 Lào có lẽ là đội gây bất ngờ nhất ở lượt trận thứ 3 vòng loại U17 châu Á 2026. Đội bóng trẻ xứ sở triệu voi thắng U17 Pakistan 2-1 vào tối qua.

Những người ghi bàn cho U17 Lào trong trận đấu này là Palindeth ở phút thứ 9 và Odin ở phút 72, sau pha đá phạt đền thành công.

U17 Lào gây bất ngờ tại bảng B (Ảnh: AFC).

U17 Pakistan gỡ lại một bàn, do công của Abdullah ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất.

Đáng chú ý, U17 Lào đã thắng trận thứ 3 liên tục sau 3 lượt trận. Họ tạm xếp thứ nhì bảng B với 9 điểm. U17 Lào bằng điểm với đội đầu bảng Yemen, chỉ kém đội bóng Tây Á chỉ số phụ.

Một đội bóng khác của Đông Nam Á, đang hiện diện tại bảng B là Campuchia thua Yemen 0-3 vào tối qua (26/11).

Ở bảng F, U17 Thái Lan tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, sau chiến thắng đậm 7-1 trước Maldives, trong trận đấu diễn ra tại Chonburi (Thái Lan). Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng toàn thắng sau hai trận, có 6 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng U17 Kuwait, nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

U17 Thái Lan (áo đen) dẫn đầu bảng F (Ảnh: FAT).

Tại bảng C, cả 3 đội thuộc Đông Nam Á đều có chiến thắng. U17 Việt Nam thắng U17 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, Malaysia thắng U17 Macau (Trung Quốc) 5-0 và Singapore thắng đội bóng trẻ Quần đảo Bắc Mariana 2-1.

3 đội U17 Việt Nam, U17 Malaysia và U17 Singapore cũng lần lượt giữ 3 vị trí cao nhất của bảng C.

Có hai đội Đông Nam Á không thi đấu trong buổi chiều và tối qua, gồm Philippines ở bảng E và Myanmar ở bảng G. Các bảng E và G chỉ có 5 đội, nên mỗi lượt trận sẽ có một đội thuộc những bảng này phải tạm nghỉ.

Riêng Myanmar vẫn giữ được vị trí nhì bảng G. Myanmar có 6 điểm bằng điểm với đội đầu bảng Oman, đồng thời Myanmar vẫn còn cơ hội tranh vé đầu bảng, để giành quyền vào vòng chung kết.

Các đội bóng Đông Nam Á thi đấu kém nhất vẫn là Timor Leste và Brunei. Tại bảng A, Timor Leste thua Bahrain 0-3. Còn U17 Brunei thua đậm U17 Trung Quốc 0-12.

Tuy nhiên, việc các đội trẻ của Timor Leste và Brunei liên tiếp nhận thất bại không phải bất ngờ. Đại diện của các nền bóng đá này chưa bao giờ tạo được tiếng vang ở các giải quốc tế.