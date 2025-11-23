U17 Malaysia thắng lớn, Đông Nam Á khởi đầu tốt ở vòng loại châu Á
(Dân trí) - Ở loạt trận đầu tiên vòng loại U17 châu Á diễn ra hôm qua (22/11), nhiều đội bóng Đông Nam Á gây bất ngờ. Đặc biệt, U17 Lào dẫn đầu bảng B, còn U17 Malaysia thắng lớn.
Tại bảng B, U17 Lào thắng U17 Guam đến 7-0. Chiến thắng này bất ngờ đưa đội bóng trẻ xứ sở triệu voi lên vị trí đầu bảng B.
U17 Lào có cùng 3 điểm với các đội Yemen và Pakistan, nhưng U17 Lào xếp trên nhờ hơn các đội trên chỉ số phụ. Cũng tại bảng B, một đội khác thuộc Đông Nam Á là U17 Campuchia thua U17 Pakistan 1-3.
Đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng đậm nhất ở lượt trận đầu tiên vòng loại là U17 Malaysia. Đội này thắng đội U17 Quần đảo Bắc Mariana 13-0.
Nhờ chiến thắng này, U17 Malaysia tạm dẫn đầu bảng C. U17 Malaysia cùng có 3 điểm giống U17 Việt Nam, nhưng Malaysia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. U17 Việt Nam thắng U17 Singapore 6-0.
Ở bảng G, U17 Myanmar thắng Afghanistan 3-1. Myanmar đứng nhì bảng G. Họ có cùng 3 điểm với đội đầu bảng Syria, nhưng Myanmar xếp dưới vì kém Syria hiệu số bàn thắng bại.
Còn tại bảng A, hai đội bóng rất yếu là U17 Brunei và U17 Timor Leste đồng loạt thua đậm. Brunei thua Sri Lanka 0-4, còn Timor Leste thua Bangladesh 0-5.
U17 Timor Leste cũng là đội bóng Đông Nam Á thua đậm nhất ở lượt trận đầu tiên vòng loại U17 châu Á 2026.
Tại bảng E, Philippines thua Iraq 2-3. Riêng U17 Thái Lan chưa thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng được nghỉ ở lượt đầu bảng F. Bảng đấu này chỉ có 5 đội.
Theo điều lệ, chỉ có các đội dẫn đầu từng bảng đấu mới giành được quyền tham dự vòng chung kết với đội chủ nhà Saudi Arabia, cùng 8 đội khác đã có vé, nhờ được dự World Cup U17 năm 2025.
Các đội bóng này gồm Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.
Kết quả của các đội Đông Nam Á trong buổi chiều và tối 22/11
Bảng A
Brunei - Sri Lanka: 0-4
Timor Leste - Bangladesh: 0-5
Bảng B
Lào - Guam: 8-0
Campuchia - Pakistan: 1-3
Bảng C
Việt Nam - Singapore: 6-0
Malaysia - Quần đảo Bắc Mariana: 13-0
Bảng E
Philippines - Iraq: 2-3
Bảng G
Myanmar - Afghanistan: 3-1