U17 Malaysia thắng lớn, Đông Nam Á khởi đầu tốt ở vòng loại châu Á

Tại bảng B, U17 Lào thắng U17 Guam đến 7-0. Chiến thắng này bất ngờ đưa đội bóng trẻ xứ sở triệu voi lên vị trí đầu bảng B.

U17 Lào (áo đỏ) dẫn đầu bảng B (Ảnh: AFC).

U17 Lào có cùng 3 điểm với các đội Yemen và Pakistan, nhưng U17 Lào xếp trên nhờ hơn các đội trên chỉ số phụ. Cũng tại bảng B, một đội khác thuộc Đông Nam Á là U17 Campuchia thua U17 Pakistan 1-3.

Đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng đậm nhất ở lượt trận đầu tiên vòng loại là U17 Malaysia. Đội này thắng đội U17 Quần đảo Bắc Mariana 13-0.

Nhờ chiến thắng này, U17 Malaysia tạm dẫn đầu bảng C. U17 Malaysia cùng có 3 điểm giống U17 Việt Nam, nhưng Malaysia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. U17 Việt Nam thắng U17 Singapore 6-0.

Ở bảng G, U17 Myanmar thắng Afghanistan 3-1. Myanmar đứng nhì bảng G. Họ có cùng 3 điểm với đội đầu bảng Syria, nhưng Myanmar xếp dưới vì kém Syria hiệu số bàn thắng bại.

U17 Malaysia là đội Đông Nam Á thắng đậm nhất lượt trận đầu tiên vòng loại (Ảnh: VFF).

Còn tại bảng A, hai đội bóng rất yếu là U17 Brunei và U17 Timor Leste đồng loạt thua đậm. Brunei thua Sri Lanka 0-4, còn Timor Leste thua Bangladesh 0-5.

U17 Timor Leste cũng là đội bóng Đông Nam Á thua đậm nhất ở lượt trận đầu tiên vòng loại U17 châu Á 2026.

Tại bảng E, Philippines thua Iraq 2-3. Riêng U17 Thái Lan chưa thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng được nghỉ ở lượt đầu bảng F. Bảng đấu này chỉ có 5 đội.

Theo điều lệ, chỉ có các đội dẫn đầu từng bảng đấu mới giành được quyền tham dự vòng chung kết với đội chủ nhà Saudi Arabia, cùng 8 đội khác đã có vé, nhờ được dự World Cup U17 năm 2025.

Các đội bóng này gồm Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.