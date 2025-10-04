U17 Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu dự World Cup 2026

Lực lượng chủ chốt được HLV Cristiano Roland lực chọn vẫn là những gương mặt đã góp mặt ở đợt tập trung hồi tháng 5 vừa qua, thi đấu giải quốc tế CFA Team China 2025, trong đó nổi bật có tiền đạo Nguyễn Văn Dương và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực - hai cầu thủ từng dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia.

Nguyễn Văn Dương được đánh giá là chân sút giàu triển vọng khi từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải vô địch U15 quốc gia 2024. Chu Ngọc Nguyễn Lực được xem là trụ cột của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2025 và vừa được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U17 quốc gia 2025. Ngoài ra, thủ môn Chu Bá Huấn (người giành giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu này) cũng góp mặt trong danh sách tập trung.

U17 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự giải châu Á và xa hơn là World Cup (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 5/11. Tại đây, đội dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đối thủ phù hợp do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sắp xếp. Ngày 16/11, thầy trò HLV Cristiano Roland trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U17 châu Á 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Bắc Mariana. Các trận đấu tại bảng C sẽ được tổ chức trên hai sân: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF từ ngày 22/11 đến 30/11.

Vòng loại U17 châu Á 2026 có 38 đội tham dự, chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng chung kết. 9 đội đã có suất đặc cách gồm chủ nhà Qatar và 8 đội vào tứ kết U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 5/2026. 8 đội góp mặt ở tứ kết sẽ đại diện châu Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 vào tháng 11/2026.

Việc VFF được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao quyền đăng cai bảng đấu mang lại lợi thế quan trọng cho U17 Việt Nam trong mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, đồng thời hướng tới cạnh tranh một suất tham dự đấu trường FIFA U17 World Cup 2026.