Bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng chung kết U17 Quốc gia 2025

Sau giai đoạn vòng loại, VCK giải U17 vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định 12 cái tên tranh tài, được chia vào 3 bảng. Căn cứ kết quả bốc thăm, bảng A gồm: CLB bóng đá TPHCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TPHCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Trong khi đó bảng C có sự hiện diện của TPHCM, An Giang, PVF-CAND, Thể Công Viettel.

VCK U17 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra tại Bà Rịa (TPHCM) từ ngày 14/9 đến 26/9 với sự tham dự của 12 đội bóng, chia thành 3 bảng (4 đội/bảng) thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ nhất, ba đội xếp thứ nhì và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

VCK U17 Quốc gia 2025 hứa hẹn đầy hấp dẫn (Ảnh: VFF).

Lượt trận khai mạc ngày 14/9, sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa các cặp đấu: An Giang - TPHCM, Sông Lam Nghệ An - Becamex TPHCM, PVF CAND - Thể Công Viettel và HAGL - Hà Nội.

Lễ khai mạc VCK U17 Quốc gia 2025 sẽ được tổ chức lúc 15h45 ngày 15/9 trên SVĐ Bà Rịa, trước trận đấu giữa CLB bóng đá TPHCM và SHB Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh: “Giải U17 vô địch quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà.

Đây là cơ hội phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (tổ chức tại Hà Nội) và vòng chung kết U17 vô địch quốc gia năm nay cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam quyết định tiếp tục đồng hành cùng sân chơi vòng chung kết U17 Vô địch quốc gia năm 2025 trên cương vị Nhà Tài trợ chính tiếp tục là một tin vui với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Sơn Nam giữ vai trò Nhà tài trợ chính của giải.