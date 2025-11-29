U17 Việt Nam ghi dấu mốc ấn tượng, sẵn sàng đoạt vé dự giải châu Á

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland vừa tiếp tục đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 4-0 để giữ vững ngôi đầu bảng C. Đáng chú ý, qua 4 lượt trận, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã ghi được 26 bàn thắng và chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Thống kê cho thấy U17 Việt Nam là một trong bốn đội duy nhất chưa để thủng lưới, cùng với U17 Trung Quốc (bảng A), U17 Australia (bảng E) và U17 Kuwait (bảng F).

Đội tuyển U17 Việt Nam là một trong bốn đội toàn thắng cả 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào tại vòng loại U17 châu Á 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngoài ra, số lượng bàn thắng mà các cầu thủ áo đỏ ghi được cũng nhiều thứ 2 toàn giải tính đến hiện tại, chỉ sau U17 Trung Quốc (38 bàn). Đây được xem là thành tích vô cùng ấn tượng của lứa tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil.

Đáng chú ý, đội bóng đem về nhiều bàn thắng nhất cho U17 Việt Nam là U17 Quần đảo Bắc Marina (14 bàn) cũng chính là đội để thủng lưới nhất tại vòng loại giải châu Á lần này, khi đã phải vào lưới nhặt bóng tới 33 bàn.

Mặc dù toàn thắng 4 trận, nhưng U17 Việt Nam sẽ phải chiến đấu ở lượt trận cuối cùng với U17 Malaysia để cạnh tranh tấm vé duy nhất dự vòng chung kết giải U17 châu Á vào năm sau. Cả hai đội bóng hiện cùng có 12 điểm, nhưng U17 Việt Nam có lợi thế chỉ cần không để thua trước U17 Malaysia là chắc chắn đoạt vé dự VCK.

U17 Việt Nam đang có lợi thế giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trước thềm lượt trận cuối cùng, HLV Cristiano Roland khẳng định đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật kỹ để đấu Malaysia.

“Đúng như kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, các cầu thủ đã thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó! Ngoài ra, 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có thể thực hiện nhờ các em đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý.

Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng”, nhà cầm quân sinh năm 1976 khẳng định.