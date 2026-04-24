U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục ở Đông Nam Á

Trước thềm trận chung kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào 19h30 tối nay (24/4, giờ Việt Nam), đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland vẫn được đánh giá cao hơn U17 Malaysia trong việc giành chức vô địch.

Cho đến lúc này, U17 Việt Nam vẫn là đội bất bại tại giải đấu khi giành 3 trận thắng, 1 trận hoà, ghi được 17 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. U17 Malaysia từng để thua U17 Việt Nam 0-4 tại vòng bảng, giành quyền vào bán kết khi lách qua khe cửa hẹp là vị trí nhì bảng tốt nhất ở 3 bảng đấu nhờ các chiến thắng trước U17 Timor Leste và U17 Indonesia.

Ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U17 Australia ở vòng bán kết (Ảnh: VFF).

Ở vòng bán kết, U17 Việt Nam gây ấn tượng khi ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1. Trong khi U17 Malaysia vượt qua vòng bán kết với chiến thắng cách biệt 3-0 trước U17 Lào nhưng do đối thủ chỉ còn chơi với 10 người chỉ sau 5 phút bóng lăn.

Theo giới chuyên môn, nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, U17 Việt Nam sẽ có lần thứ hai đánh bại U17 Malaysia tại giải đấu để giành ngôi vương. Đáng chú ý, việc giành chức vô địch trên đất Indonesia sẽ giúp U17 Việt Nam lập kỷ lục khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đăng quang ngôi vương nhiều nhất ở giải đấu này.

Trong quá khứ, giải U17 Đông Nam Á đã chứng kiến 7 đội tuyển khác nhau đăng quang. Ba đội tuyển cùng lập hat-trick vô địch là U17 Việt Nam (các năm 2006, 2010 và 2017), U17 Thái Lan và U17 Australia. Nếu đánh bại U17 Malaysia ở trận chung kết tối nay, U17 Việt Nam sẽ là đội đầu tiên giành 4 chức vô địch tại giải U17 Đông Nam Á.

Ngoài việc giành nhiều chức vô địch nhất, U17 Việt Nam sẽ nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Cristiano Roland lên con số 16. Tuy nhiên chiến lược gia người Brazil vẫn bày tỏ sự thận trọng trước thềm trận chung kết khi cho rằng U17 Malaysia sẽ nhập cuộc với tâm thế hoàn toàn khác so với vòng bảng.

“Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. U17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, HLV Roland khẳng định.