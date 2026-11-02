Chỉ còn chưa đầy ba tuần, giải U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh ở Qatar (vào ngày 19/11). Ở giải đấu đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đối thủ khá mạnh là U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

U17 Việt Nam sẽ tham dự U17 World Cup trong tháng 11 (Ảnh: AFC).

Đánh giá về đối thủ của U17 Việt Nam, tờ Super Ball (Indonesia) viết: “Trong số 3 đối thủ của U17 Việt Nam, U17 New Zealand bí ẩn hơn so với hai đối thủ còn lại. U17 New Zealand giành quyền tham dự World Cup nhờ giành chức vô địch giải U17 châu Đại Dương vào tháng 8/2025. Mới đây, họ tiếp tục vô địch giải U17 châu Đại Dương 2026 dù chỉ sử dụng đội hình U16.

Trong khi đó, U17 Mali đã thất bại trước U17 Senegal sau loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết giải U17 châu Phi 2026. Còn U17 Bỉ cũng thất bại ở loạt “đấu súng” trước U17 Italy trong trận chung kết giải U17 châu Âu và ngậm ngùi về nhì.

Ban huấn luyện của U17 Việt Nam có thể phân tích chi tiết lối chơi của U17 Bỉ hay U17 Mali. Tuy nhiên, họ không có nhiều thông tin về U17 New Zealand”.

Tờ Super Ball cũng nói về lợi thế của U17 Việt Nam ở World Cup: “Giải U17 World Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển quốc gia.

Do đó, các đối thủ của U17 Việt Nam, đặc biệt là U17 Bỉ nhiều khả năng không có lực lượng tốt nhất. Tại giải U17 World Cup 2025, HLV Bob Browaeys của U17 Bỉ đã đăng ký 21 cầu thủ nhưng chỉ có 18 người chuẩn bị cho trận đấu mở màn. Thậm chí, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, U17 Bỉ chỉ có 17 người.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở World Cup U17 2026 (Ảnh: VFF).

Trong đó, Nathan De Cat không thể thi đấu trận nào cho U17 Bỉ ở vòng bảng. Cầu thủ trị giá 27 triệu euro phải thi đấu cho CLB Anderlecht và chỉ ra sân cho U17 Bỉ một trận ở giải đấu diễn ra vào năm 2025.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận mở màn U17 World Cup 2026. Họ hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ trong trường hợp đội bóng châu Âu thiếu người. Tương tự, các đối thủ như U17 Mali hay U17 New Zealand có thể lâm vào tình cảnh như U17 Bỉ. Trong khi đó, U17 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất, với dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải quốc tế cùng nhau".

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải World Cup U17 bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.