Sau buổi họp diễn ra vào sáng 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu.

Asian Cup 2027 sẽ dời lịch sang tháng 12/2027 (Ảnh: AFC).

Liên đoàn bóng đá châu Á thông báo: AFC đã thông qua quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027, trong bối cảnh những tình hình đặc biệt đang diễn ra tại khu vực, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về hậu cần và gián đoạn hoạt động đi lại. Lịch thi đấu mới của giải Asian Cup 2027 sẽ được trình lên FIFA để xin phê duyệt.

Những tình huống bất thường đã tạo ra nhiều trở ngại đối với công tác tổ chức và triển khai giải đấu theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác.

AFC đánh giá cao sự cam kết của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) và Ban tổ chức địa phương trong việc tổ chức một giải đấu đẳng cấp thế giới dành cho các cầu thủ và người hâm mộ trên toàn châu lục.

AFC sẽ tiếp tục phối hợp với Ban tổ chức địa phương, các liên đoàn thành viên, nhà tài trợ và đối tác truyền thông, thương mại để đảm bảo giải đấu được tổ chức xứng tầm với vị thế của sân chơi cấp đội tuyển nam danh giá nhất châu Á. Đồng thời, AFC sẽ nỗ lực giảm thiểu những ảnh hưởng do việc thay đổi lịch thi đấu gây ra".

Điều đáng nói, trước đó, AFC đã công bố lịch thi đấu chi tiết các trận đấu ở Asian Cup 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 1). Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, họ buộc phải dời lịch giải đấu.

Theo đó, trong hai ngày 10/10 và 11/10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng lớn khi giải Asian Cup 2027 dời lịch (Ảnh: Mạnh Quân).

Hãng tin Reuters đưa tin, các vụ tấn công khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại. Theo dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh bị hủy trong ngày 12/10.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng bình luận về thông tin này: "Việc điều chỉnh lịch thi đấu tác động lớn đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới".

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.