HLV U17 Malaysia quyết “đòi nợ” U17 Việt Nam trong trận chung kết

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối mai (24/4), trên sân Gelora Delta, tại Sidoarjo (Indonesia).

Nếu như U17 Việt Nam vào chung kết là điều nằm trong dự đoán, thì việc U17 Malaysia lọt vào trận tranh ngôi vô địch là bất ngờ rất lớn. U17 Malaysia từng thua đậm U17 Việt Nam đến 0-4 ở trận ra quân tại giải năm nay.

U17 Malaysia (áo vàng) thua đậm U17 Việt Nam hôm 13/4, trong trận ra quân của hai đội tại giải năm nay (Ảnh: VFF).

Dù vậy, ở 3 trận liên tiếp gần đây, U17 Malaysia đều chiến thắng, không để thủng lưới bàn nào, trước khi họ giành quyền vào chung kết, tái ngộ U17 Việt Nam.

Trước trận tranh ngôi vô địch, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nói: “Đối với tôi, điều thú vị nhất lúc này là các cầu thủ U17 Malaysia hồi phục tinh thần cực nhanh sau thất bại trước U17 Việt Nam trong trận ra quân”.

“Người hâm mộ Malaysia đã thấy tinh thần không bỏ cuộc nơi các cầu thủ trẻ. U17 Malaysia đã trải qua những trận đấu liên tiếp không hề dễ dàng, nhưng các cầu thủ của tôi đã phòng ngự rất kiên cường.

U17 Malaysia nằm trong bảng đấu không hề dễ dàng tại giải năm nay, chung bảng với 2 đội rất mạnh là U17 Việt Nam và chủ nhà U17 Indonesia. Dù vậy, các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất kiên cường, họ cải thiện mọi thứ dần dần sau từng trận đấu”, HLV Shukor Adan nói thêm.

HLV Shukor Adan của U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Sau trận thua U17 Việt Nam 0-4 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng, U17 Malaysia bất ngờ thắng U17 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ hai. Sau đó, họ thắng tiếp U17 Timor Leste 2-0 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Tại bán kết, đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” thắng U17 Lào 3-0.

Vị HLV của U17 Malaysia giải thích rõ lý do đội của ông thua đậm U17 Việt Nam trong trận ra quân, nhưng lột xác hoàn toàn sau đó: “Chúng ta biết rằng U17 Malaysia hiện nay gồm phần đông các cầu thủ mới 16 tuổi, một số người mới 15 tuổi. Trận đấu với U17 Việt Nam ở vòng bảng chỉ là trận đấu quốc tế đầu tiên của nhiều cầu thủ U17 Malaysia”.

“Sau thất bại đó, các thành viên trong đội đã học hỏi không ngừng. Tôi muốn dành lời khen cho tất cả mọi người, họ đã rất nhiệt tình, tạo động lực cho toàn đội tiến lên phía trước.

Giờ đây, với đà chiến thắng và sự tự tin ngày một gia tăng, tôi hy vọng toàn đội sẽ có được tinh thần chiến đấu phi thường, qua đó tạo nên lịch sử cho bóng đá trẻ Malaysia trong trận chung kết sắp diễn ra, của giải U17 Đông Nam Á 2026”, vẫn là lời của HLV Shukor Adan.

Nếu U17 Malaysia thắng U17 Việt Nam vào ngày mai, Malaysia sẽ san bằng thành tích 3 lần vô địch U17 Đông Nam Á của các đội U17 Việt Nam, Thái Lan và Australia. Còn nếu U17 Việt Nam chiến thắng, chúng ta sẽ độc chiếm kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu này.