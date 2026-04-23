Báo Indonesia: “U17 Việt Nam giàu truyền thống hơn U17 Malaysia”

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á năm nay diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4, trên sân Gelora Delta, tại Sodiarjo (Indonesia).

Trước trận tranh ngôi vô địch, trang CNN Indonesia viết: “U17 Malaysia sẽ đối đầu với U17 Việt Nam trong trận chung kết giải U17 của bóng đá khu vực. U17 Malaysia giành chiến thắng áp đảo trước U17 Lào 3-0 ở bán kết”.

U17 Việt Nam là đội duy nhất bất bại tính đến trước trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

“Trong khi đó, U17 Việt Nam thắng sát nút U17 Australia 2-1 ở cặp đấu bán kết còn lại. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở một trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Trước đó, U17 Việt Nam có đến 5 lần lọt vào trận chung kết giải đấu này, họ thắng 3 lần và để thua 2 lần”, CNN Indonesia viết thêm.

Tờ báo của quốc gia chủ nhà đưa ra những thống kê, cho thấy U17 Việt Nam là đội giàu truyền thống hơn, có khả năng chiến thắng cao hơn trong trận chung kết.

CNN Indonesia chia sẻ thông tin: “U17 Việt Nam là đội giàu truyền thống hơn đối thủ. U17 Malaysia chỉ mới có 2 lần vào chung kết giải đấu này. Cả hai lần vừa nêu, U17 Malaysia đều là đội giành chiến thắng”.

“Lần gần nhất U17 Malaysia vào chung kết giải U17 Đông Nam Á là vào năm 2019. Khi đó, họ thắng U17 Thái Lan 2-1. Còn với U17 Việt Nam, lần gần nhất họ vào chung kết là vào năm 2022. Khi đó, đội trẻ của bóng đá Việt Nam thua U17 Indonesia 0-1, họ phải chấp nhận vị trí Á quân”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Australia trong trận bán kết (Ảnh: VFF).

Nếu đánh bại U17 Malaysia trong trận đấu diễn ra tối 24/4, U17 Việt Nam sẽ độc chiếm kỷ lục 4 lần vô địch U17 Đông Nam Á. Hiện tại, đội trẻ của chúng ta có 3 lần vô địch, ngang với đại diện của các nền bóng đá Australia và Thái Lan.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport chia sẻ thông tin: “U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Trước khi trận bán kết này diễn ra tối 22/4, U17 Việt Nam và U17 Australia là 2 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng”.

“Kết quả cuối cùng, U17 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Nhờ chiến thắng này, đội bóng của HLV Cristiano Roland giành quyền vào chung kết gặp U17 Malaysia. Trong khi đó, U17 Australia đá trận tranh hạng 3, gặp U17 Lào”, Bola Sport nhấn mạnh.

Hiện tại, tính đến trước trận chung kết, U17 Việt Nam là đội duy nhất bất bại tại giải năm nay. Chúng ta là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (16 bàn, ngang với U17 Australia), để thủng lưới ít nhất (một bàn). Đội bóng của HLV Roland đã thắng 3 trận (2 trận vòng bảng và trận bán kết), hòa một trận.