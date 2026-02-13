Phản ứng của CĐV châu Á khi U17 Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE và Yemen

"U17 Việt Nam là đội bóng đang phát triển mạnh mẽ, khi họ không để thủng lưới một bàn nào ở vòng loại vừa qua.

Bảng đấu này có Hàn Quốc rất mạnh, còn UAE, Yemen và Việt Nam thì ngang tầm. Tôi cho rằng đây là bảng đấu khá đồng đều", tài khoản Mohammed Sultan Aluqili đến từ UAE bình luận trên trang Asean Football sau kết quả bốc thăm vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 được công bố ngày 12/2.

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Theo đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Tại bảng đấu này, hai đội U17 Yemen và U17 UAE được đánh giá là ngang sức ngang tài với U17 Việt Nam.

U17 Hàn Quốc dù được đánh giá mạnh nhất tại bảng C, nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước đội bóng xứ sở Kim chi giống như lứa U23 ở giải U23 châu Á vừa qua.

Điều đáng nói, giải U17 châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup U17 2026. Kể từ năm ngoái, FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự giải đấu này lên 48 đội. Châu Á sẽ có 8 suất tham dự (trong tổng số 16 đội dự giải U17 châu Á).

Chính vì vậy, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé tham dự World Cup U17. Đây được xem là cơ hội bằng vàng với U17 Việt Nam.

Đáng chú ý, sau khi AFC công bố kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026, nhiều CĐV châu Á đã bình luận sôi nổi về cơ hội tiến sâu của các đội bóng tại vòng bảng.

"Chúc may mắn tới tất cả đại diện của Đông Nam Á có mặt tại VCK U17 châu Á 2026. Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia cùng nhau cố lên", tài khoản Kdey Batv đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Các đội Đông Nam Á kỳ này rất mạnh. Nhưng tôi vẫn cho rằng U17 Uzbekistan sáng giá giành chức vô địch giải U17 châu Á 2026", tài khoản Abdal Rahman đến từ Saudi Arabia tuyên bố.

"U17 Uzbekistan nằm ở bảng đấu rất khó khăn. Tất cả các đội đều khó đoán", tài khoản Ziyodulla Sunnatov đến từ Uzbekistan nhận định ngược lại.

"U17 Yemen sẽ giành vé dự World Cup. Tôi kỳ vọng họ sẽ giành ngôi đầu bảng C", tài khoản Malik Saif Pemimpi Saya đến từ Yemen bình luận về cơ hội của đội nhà khi chung bảng đấu với Việt Nam.

U17 Việt Nam (áo đỏ) đặt mục tiêu tiến sâu ở giải U17 châu Á 2026 để tranh vé dự World Cup (Ảnh: An An).

"Đông Nam Á có tới 4 đại diện tham dự vòng chung kết. Tôi kỳ vọng U17 Myanmar sẽ làm nên chuyện ở giải đấu này", tài khoản Phyo Theingi đến từ Myanmar bình luận.

"Các đối thủ ở bảng B cực kỳ khó khăn cho U17 Indonesia. Đúng là bảng tử thần. Tôi không nghĩ Garuda có thể làm nên kỳ tích", tài khoản Rini Rina Chan đến từ Indonesia bình luận về bảng đấu của đội nhà.

"U17 Việt Nam lại đánh bại 3 đội ở vòng bảng thôi, giống như những gì đã làm ở giải U23 châu Á vừa qua", tài khoản Phú Hoàng đến từ Việt Nam khẳng định.

"Dường như nước chủ nhà Saudi Arabia đã rút ra được bài học kinh nghiệm khi bị Việt Nam loại ở giải U23 châu Á vừa qua nên họ tránh gặp chúng ta. Việt Nam không ngại bất kỳ đối thủ nào cả. Tiến lên nào", tài khoản Tuấn Phương cũng đến từ Việt Nam chốt lại.