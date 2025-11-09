U17 nữ Triều Tiên không có đối thủ, lần thứ 4 vô địch World Cup

U17 nữ Triều Tiên không có đối thủ ở giải U17 nữ World Cup 2025. Trên hành trình vào chung kết, họ đã toàn thắng trong cả 6 trận đấu (trong đó có chiến thắng trước Brazil ở bán kết). Đối thủ của các cô gái Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng là U17 nữ Hà Lan, nhà vô địch châu Âu.

U17 nữ Triều Tiên vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Hà Lan (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, khi đối diện với U17 nữ Triều Tiên quá mạnh mẽ, “cơn lốc” Hà Lan bỗng tắt ngóm, giống như khi hai đội đụng độ ở vòng bảng (Triều Tiên thắng 5-0). Ở cuộc tái đấu này, U17 nữ Triều Tiên tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Với kết quả này, U17 nữ Triều Tiên đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U17 nữ World Cup. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, đội bóng đá nữ trẻ của Triều Tiên lên ngôi ở giải đấu này. Họ là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu.

Bước vào trận đấu này, U17 nữ Triều Tiên tiếp tục thể hiện sự lấn lướt. Họ chơi pressing tầm cao khiến đối thủ gặp khó. Ngay ở phút 14, Kim Won Sim đã ghi bàn mở tỷ số cho đại diện châu Á sau cú đánh đầu đẹp mắt.

Chỉ 4 phút sau, U17 nữ Triều Tiên tiếp tục khai thác thành công lỗ hổng trong hàng thủ của Hà Lan. Pak Rye Yong dễ dàng đệm bóng vào lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 42, Ri Ui Gyong áp sát cực nhanh để cướp bóng sau đường chuyền về thiếu lực của hậu vệ Hà Lan. Thủ thành của Hà Lan phá bóng đập vào người cầu thủ Triều Tiên, bóng bay thẳng vào lưới. Tỷ số là 3-0 nghiêng về U17 nữ Triều Tiên chỉ sau 45 phút đầu tiên.

U17 nữ Triều Tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, U17 nữ Hà Lan đẩy cao tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, sự chênh lệch trình độ khiến U17 nữ Hà Lan gần như không thể tạo ra bất ngờ. Hàng thủ của U17 nữ Triều Tiên phong tỏa khá tốt các đợt tấn công của đối thủ, khiến nhà vô địch châu Âu gặp khó. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U17 nữ Triều Tiên.

Như vậy, U17 nữ Triều Tiên đã xuất sắc giành chức vô địch giải U17 nữ World Cup với 7 trận toàn thắng. Cầu thủ Yu Jong Hyang đã xuất sắc giành trọn hai danh hiệu Vua phá lưới (8 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đồng đội Kim Won Sim nhận giải Quả bóng bạc và Chiếc giày bạc (7 bàn). Điều đó cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của U17 nữ Triều Tiên so với phần còn lại.