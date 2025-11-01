HLV Park Hang Seo gây sốt ở cuộc đua giành "ghế nóng" ở tuyển Indonesia

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert sau khi đội tuyển quốc gia nước này không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

HLV Park Hang Seo được cho là người phù hợp dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: Getty).

PSSI vẫn đang tìm kiếm HLV mới dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong thời gian tới. Trong số các ứng cử viên, HLV Park Hang Seo nổi lên như cái tên nặng ký. Nhiều chuyên gia bóng đá Indonesia đều cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc phù hợp để dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo ở thời điểm này.

Chuyên gia Hamka Hamzah cho biết: “Nếu chúng tôi muốn đưa HLV Shin Tae Yong trở lại thì sẽ phải cân nhắc nhiều yếu tố. Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo là người phù hợp nhất dẫn dắt đội tuyển Indonesia ở thời điểm này.

HLV Park có nhiều điểm tương đồng với HLV Shin. Ông ấy chưa từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia nhưng có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo có năng lực tốt và có thể vực dậy bóng đá Indonesia”.

Chuyên gia Supriyono Prima cũng đồng quan điểm: “Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo là sự lựa chọn tốt nhất với bóng đá Indonesia. Ông ấy được quý trọng vì tính cách và đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, HLV Park có thể phát triển bóng đá trẻ, để củng cố sức mạnh của đội tuyển Indonesia trong tương lai”.

HLV Park Hang Seo có thể giúp bóng đá Indonesia phát triển (Ảnh: Mạnh Quân).

Kể từ khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV Park Hang Seo vẫn chưa nhận lời mời dẫn dắt đội bóng nào. Ông đang làm việc tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) với chức danh Phó chủ tịch.

Gần đây, HLV Park Hang Seo cũng nằm trong danh sách ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nhưng cuối cùng, Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) quyết định chọn Giám đốc Phát triển Kỹ thuật, Anthony Hudson, vào vị trí này.

Giải thích về quyết định bổ nhiệm HLV Anthony Hudson, Chủ tịch FAT, Madam Pang cho biết: “Ở thời điểm then chốt này, đội tuyển quốc gia cần một người am hiểu bóng đá Thái Lan và hệ thống của FAT. Ông Anthony Hudson đã làm việc với liên đoàn ở mọi cấp độ, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường quốc tế. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn ông ấy”.