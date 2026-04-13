U17 Indonesia thắng đậm 4-0, thách thức U17 Việt Nam

Sau khi U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 ở trận ra quân bảng A giải U17 Đông Nam Á vào chiều 13/4, đội tuyển nước chủ nhà U17 Indonesia cũng làm điều tương tự với U17 Timor Leste chỉ ít giờ sau đó.

Đáng chú ý, cả 4 bàn thắng của U17 Indonesia đều được ghi trong hiệp 1. Tiền đạo Putu Pratama mở tỷ số cho U17 Indonesia chỉ sau 5 phút bóng lăn. Tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm, Putu bình tĩnh tung cú dứt điểm bằng chân trái hạ gục thủ thành Joao Anin.

Các cầu thủ U17 Indonesia ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 Timor Leste (Ảnh: CNN Indonesia).

Phút thứ 17, Putu Pratama lại một lần nữa trở thành cơn ác mộng đối với U17 Timor Leste. Tương tự bàn mở tỷ số, Putu dứt điểm nhanh trong vòng cấm khiến thủ thành Joao Anin không thể cản phá.

Phút 37, U17 Indonesia đã nâng tỷ số lên 3-0. Lần này, đến lượt Ridho ghi bàn với một cú sút mạnh mẽ từ trong vòng cấm. Tuy nhiên, bàn ấn định tỷ số 4-0 của U17 Indonesia được xem là ấn tượng nhất trong trận đấu khi Dava Yunna tự tin thực hiện một pha dứt điểm theo kiểu "xe đạp chổng ngược" làm tung lưới thủ thành của Timor Leste.

Cách biệt 4 bàn trong hiệp 1 giúp U17 Indonesia chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2 và không cần bung quá nhiều sức với mục tiêu giữ sức cho trận đấu then chốt với U17 Việt Nam sắp tới.

Chiến thắng này giúp U17 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A với U17 Việt Nam khi cả hai cùng có 4 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào ở trận ra quân vòng bảng.

U17 Indonesia sẽ tiếp đón U17 Malaysia ở lượt trận thứ hai vào ngày 16/4, trong khi U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Timor Leste.