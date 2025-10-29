Tuyển Việt Nam và U22 chốt ngày hội quân, HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đội nào?

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10/11 đến 19/11. Sau khi hội quân tại Hà Nội, đội di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tập luyện từ ngày 11/11 đến ngày 14/11. Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik sang Lào để thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp đội chủ nhà.

Như vậy, HLV Kim Sang Sik sẽ trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, còn U22 Việt Nam được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có thể cầm quân ở đội U22 Việt Nam khi xong nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam chốt ngày tập trung vào tháng 11 (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Đầu tiên, đội tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, U22 Việt Nam bước vào đợt tập huấn tiếp theo từ ngày 23/11 đến ngày 19/12. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29/11, sau đó di chuyển tới TP.HCM và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự SEA Games.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tham dự, chia thành 3 bảng: bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 12/12, bán kết vào ngày 15/12 và các trận tranh huy chương đồng, chung kết diễn ra ngày 18/12. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai), trong đó Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.

Tại vòng bảng, U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Lào vào ngày 5/12 và U22 Malaysia vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại sân 700th Anniversary, Chiangmai.