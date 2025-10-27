Nữ võ sĩ qua đời thương tâm trong phòng tập ở tuổi 17

Nữ võ sĩ 17 tuổi Kiara Rubalcaba qua đời tại phòng tập ở khu Potreros del Oeste, Aguascalientes (Mexico) khiến giới boxing thế giới rúng động. Cô gái xấu số mới tập boxing hai tháng, gặp nạn vì trúng đòn trong một buổi tập.

Sự qua đời của Rubalcaba gióng lên hồi chuông về việc đảm bảo an toàn trong những buổi tập boxing (Ảnh: Marca).

Theo báo giới Mexico, trong buổi tập hôm 17/10, Rubalcaba được ghép cặp sparring (đấu tập đối kháng) với một đối thủ có kinh nghiệm hơn hẳn. Chỉ mới tập luyện hai tháng, cô chưa có nhiều trải nghiệm thi đấu đối kháng. Trong quá trình đấu tập, Rubalcaba phải hứng chịu nhiều đòn đánh liên tiếp vào vùng đầu. Không lâu sau, cô ngã gục xuống sàn và bắt đầu co giật.

Cô được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực số 1 ở Aguascalientes. Các bác sĩ nỗ lực ổn định tình trạng của cô. Tuy nhiên, vì sức khỏe không cải thiện nên Rubalcaba được chuyển đến Bệnh viện Hidalgo, nơi cơ sở có trang thiết bị y tế tiên tiến hơn, để phẫu thuật khẩn cấp.

Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Rubalcaba không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/10.

Sau khi cái chết được xác nhận, Văn phòng Công tố bang Aguascalientes đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc và xem xét khả năng phòng tập có liên quan đến hành vi cẩu thả hay vi phạm quy định an toàn hay không.

Các môn thể thao đối kháng từ lâu đã là tâm điểm của những cuộc tranh luận về mức độ an toàn. UFC thường bị chỉ trích là môn thể thao đối kháng khốc liệt nhưng thực tế, boxing mới là môn thể thao đã cướp đi nhiều sinh mạng nhất trong lịch sử.

Một trong những trường hợp gây ám ảnh là Prichard Colon, tài năng trẻ người Puerto Rico, bị liệt nửa người bên trái sau một cú đấm phạm luật trong trận đấu năm 2015. Từ đó, anh phải sống nhờ máy tính hỗ trợ giao tiếp, một minh chứng đau lòng cho rủi ro tiềm ẩn trong môn thể thao này.

Văn phòng Công tố Aguascalientes đã mở cuộc điều tra về cái chết của Rubalcaba (Ảnh: Instagram).

Hồi đầu năm nay, Nhật Bản cũng chứng kiến bi kịch kép khi hai võ sĩ Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa qua đời vì chấn thương não trong cùng một đêm thi đấu. Sự kiện ấy buộc Hiệp hội quyền anh chuyên nghiệp Nhật Bản phải họp khẩn, thông qua hàng loạt biện pháp an toàn mới như giảm số trận đấu, kiểm soát mức độ mất nước của võ sĩ và bố trí xe cứu thương túc trực ngay tại sàn đấu.

Các vụ tử vong trong quá trình sparring hiếm khi xảy ra so với trong thi đấu chính thức. Dù vậy, bi kịch của Kiara Rubalcaba đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn ngay trong phòng tập, nơi mà lẽ ra các võ sĩ trẻ phải được bảo vệ, hướng dẫn và giám sát cẩn thận.

Cái chết của cô gái 17 tuổi, người từng xem boxing như niềm đam mê và lối thoát khỏi cuộc sống thường nhật, giờ đây trở thành một lời nhắc nhở đau xót rằng: giữa ranh giới của khát vọng và an toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ, hậu quả có thể không bao giờ đảo ngược được.