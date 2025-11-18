Tuyển Thái Lan thắng đậm Sri Lanka, sáng cửa giành vé dự Asian Cup 2027

Tuyển Thái Lan chỉ cần 7 phút để có bàn mở tỷ số trước Sri Lanka, khi Thanawat Suengchitthawon tự tin dứt điểm từ khoảng cách gần 25m đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Fernando bất lực cản phá.

Tuyển Thái Lan có bàn mở tỷ số trước Sri Lanka chỉ sau 7 phút bóng lăn (Ảnh: FA Thailand).

Bàn thắng sớm giúp đội khách thoải mái về mặt tâm lý để triển khai thế trận chủ động, gây áp lực lớn về phía khung thành của đối phương. Dù vậy đội chủ nhà sau thời gian phải lùi về phòng ngự đã dần lấy lại được thế trận và tổ chức không ít đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Đội trưởng Chanathip Songkrasin tiếp tục dẫn dắt "Bầy voi chiến" chinh chiến ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: FA Thailand).

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục cầm bóng chủ động và khiến Sri Lanka gặp khó khăn trong các đường lên bóng. Phút 65, đội chủ nhà nhận thêm "gáo nước lạnh" khi lần thứ hai bị thủng lưới. Từ quả tạt bên cánh phải, Jude Soonsup-Bell băng vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Sri Lanka, nâng tỷ số lên 2-0.

Những pha tạt bóng của "Bầy voi chiến" thực sự là vũ khí sắc bén, khi phút 77 cũng từ một pha tạt bóng của Mickelson bên cánh phải để Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Fernando, giúp đội khách dẫn trước 3 bàn.

Tuyển Thái Lan dễ dàng đánh bại Sri Lanka với tỷ số 4-0 (Ảnh: FA Thailand).

Bàn thua này khiến đội chủ nhà buông xuôi và tỏ ra yếu ớt trong các đường lên bóng trong những phút còn lại của trận đấu. Phút 90, cũng từ một pha căng ngang bên cánh phải, tiền đạo Jude Soonsup-Bell có mặt đúng lúc trong vòng cấm địa và dứt điểm tung lưới Sri Lanka.

Chung cuộc tuyển Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Sri Lanka, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D, gây áp lực buộc đội tuyển Turkmenistan phải giành chiến thắng trước tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu sau đó ít giờ.

Đội hình xuất phát:

Sri Lanka: Fernando, Addis, De Silva, Durrant, Kammerknecht, Kelly, L.Perera, G.Perera, Rajamohan, Rajendram, Thayaparan

Thái Lan: Patiwat, Theerathon, Pansa, Sarach, Nicholas, Teerasak, Chanathip, Thanawat, Nattapong, Suphanan, Seksan