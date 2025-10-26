Cổ động viên dọa tẩy chay tuyển Thái Lan để ủng hộ HLV Masatada Ishii

Ngày 21/10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đưa ra quyết định gây sốc khi chính thức sa thải HLV Masatada Ishii. Cơ quan này cho biết, nguyên nhân dẫn đến quyết định sa thải HLV Ishii là do "định hướng làm việc và chiến lược phát triển đội tuyển không còn phù hợp".

FAT gây sốc khi tuyên bố sa thải HLV Masatada Ishii (Ảnh: Getty).

Quyết định này được đưa ra dù nhà cầm quân người Nhật Bản đã mang đến nhiều sự thay đổi tích cực và đáng ghi nhận cho "Voi chiến" trong thời gian tại vị, bên cạnh màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng Đài Loan (Trung Quốc) 6-1 ở lượt 4 bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng giúp đội tuyển Thái Lan đạt tỷ lệ thắng 53% (cao thứ nhì lịch sử) và leo lên vị trí 96 FIFA - thứ hạng cao nhất của đội tuyển trong suốt 17 năm qua.

Trước động thái gây sốc của FAT, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay đội tuyển quốc gia. Động thái phản ứng đầu tiên là kêu gọi người hâm mộ không đến xem trận giao hữu Thái Lan gặp Singapore tại sân Rajamangala vào ngày 13/11.

Các bài đăng của FAT trên Facebook cũng hứng chịu làn sóng tiêu cực dữ dội. Cụ thể, video trực tiếp họp báo ra mắt tân HLV Anthony Hudson nhận tới 1.700 biểu tượng phẫn nộ trong tổng số 3.000 lượt thả cảm xúc, cho thấy sự bất mãn sâu sắc của những CĐV.

Thậm chí, một cổ động viên đã trực tiếp đến trụ sở của FAT, giương cao khẩu hiệu để bày tỏ sự bất mãn. Cổ động viên này nêu rõ quan điểm: "HLV Ishii đạt tỷ lệ thắng 53%, giúp đội tuyển sắp tiến đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Tại sao FAT lại đưa ra quyết định sa thải vào thời điểm quan trọng như thế này?".

CĐV Thái Lan đến tận trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan để phản ứng (Ảnh: Thairath).

Không chỉ người hâm mộ, giới chuyên môn và nhiều danh thủ bóng đá Thái Lan cũng đã công khai đứng về phía HLV Masatada Ishii. Họ đồng loạt chỉ trích FAT và cá nhân Chủ tịch Madam Pang vì quyết định sa thải HLV Ishii một cách đột ngột, gây ra sự bất ổn và khó hiểu trong dư luận.

Trước tình hình bất ổn của bóng đá Thái Lan, HLV Ishii kêu gọi CĐV cần giữ bình tĩnh để ủng hộ đội nhà: “Kể từ ngày FAT thông báo chấm dứt hợp đồng của tôi và các thành viên trong ban huấn luyện, tôi tin nhiều người đã sốc và buồn.

Chúng tôi chỉ có một mục tiêu lớn nhất là đưa tuyển Thái Lan dự World Cup 2030. Đó không chỉ là ước mơ của chúng tôi, mà của tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Đó là lý do chúng ta cần thay đổi thái độ (không tẩy chay đội tuyển) khi Thái Lan đối đầu Sri Lanka và trận tiếp đón Turkmenistan trên sân nhà. Trận đấu giao hữu Singapore vào ngày 13/11 cũng có tính chất quan trọng.

Với mỗi tiếng hò reo của CĐV, các cầu thủ sẽ tiến thêm một hoặc hai bước. Chính tôi cũng tìm thấy sự khích lệ mạnh mẽ từ đó. Đây là lúc bóng đá Thái Lan đoàn kết để tiến lên phía trước", HLV Ishii lần đầu lên tiếng sau khi bị sa thải.

Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự phẫn nộ với quyết định sa thải HLV Masatada Ishii của FAT (Ảnh: Getty).

Mục tiêu gần nhất của đội tuyển Thái Lan là giành vé tham dự Asian Cup 2027. Hiện tại, "Voi chiến" đứng nhì bảng D vòng loại cuối với 9 điểm, bằng điểm với Turkmenistan nhưng chịu xếp sau do kém hiệu số đối đầu.

Thái Lan còn hai trận đấu quan trọng, lần lượt làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11 và trận quyết định tiếp đón Turkmenistan vào ngày 31/3/2026.