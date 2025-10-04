Tuyển Tây Ban Nha triệu tập, rồi bất ngờ gạch tên Lamine Yamal

Barcelona xác nhận Lamine Yamal sẽ phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần sau khi tái phát chấn thương háng, chỉ vài giờ sau khi anh được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha cho loạt trận quốc tế tháng 10.

Yamal phải rút lui khỏi đội tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương (Ảnh: Getty),

Yamal từng bỏ lỡ 4 trận đấu hồi tháng 9 vì chấn thương tương tự sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Barcelona cho biết cầu thủ này cảm thấy khó chịu trở lại sau thất bại trước PSG tại Champions League giữa tuần qua.

Sáng qua (3/10), Yamal được HLV Luis de la Fuente điền tên vào danh sách đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup gặp Georgia và Bulgaria. Tuy nhiên, ngay lập tức, HLV Hansi Flick đã lên tiếng phản đối vì cho rằng thần đồng 18 tuổi đang dính chấn thương.

Chỉ vài giờ sau, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo gạch tên Yamal khỏi danh sách. “Sau khi nhận được thông tin y tế từ Barcelona, chúng tôi xác nhận Yamal đang gặp vấn đề ở vùng háng. Để đảm bảo quá trình hồi phục nhanh chóng và an toàn, anh sẽ không tham gia đợt tập trung lần này”, trích thông báo của RFEF.

Phía Barcelona cũng lên tiếng sau đó. Họ cho biết Yamal chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Sevilla cuối tuần này và đứng trước nguy cơ không kịp trở lại cho trận “Siêu kinh điển” với Real Madrid vào ngày 26/10.

Yamal từng gây tranh cãi khi cố nén đau ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 9 (Ảnh: Getty).

Trong đợt tập trung tháng 9, Yamal đã đá chính cả hai trận vòng loại World Cup gặp Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Flick tiết lộ cầu thủ trẻ này đã lên tập trung đội tuyển với chấn thương nhẹ, thậm chí phải dùng thuốc giảm đau để ra sân, đồng thời chỉ trích cách đội tuyển quản lý tình trạng sức khỏe của anh. “Đó không phải là cách chăm sóc cầu thủ,” Flick tuyên bố sau khi đón nhận Yamal trở về trong tình trạng chấn thương.

Đáp lại, HLV De la Fuente khẳng định Tây Ban Nha luôn đặt sự an toàn của cầu thủ lên hàng đầu: “Chúng tôi không bao giờ mạo hiểm. Ai được triệu tập đều trong tình trạng khỏe mạnh. Nếu có nguy cơ, họ sẽ được trả về CLB. Khi trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc, Yamal có chút vấn đề, nhưng trước đó cậu ấy hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu. Tất cả đã được đội ngũ y tế giải thích rõ ràng”.