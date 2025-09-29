Lamine Yamal tái xuất, Barcelona chiếm ngôi đầu bảng của Real Madrid

Việc Real Madrid thua Atletico 2-5 cách đây một ngày khiến Barcelona tự tin bởi chiến thắng trước Sociedad giúp họ vươn lên ngôi đầu bảng. HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Rashford và Lewandowski.

Barcelona tái xuất ở trận gặp Sociedad sau khi vắng mặt thời gian dài cho chấn thương (Ảnh: Reuters).

Barcelona nhanh chóng ép sân và ở phút thứ 10 De Jong đã có một pha chạm bóng rất nhạy cảm để dọn cỗ cho Rashford dứt điểm nhưng thủ môn Remiro đã xuất sắc cứu thua. Sociadad chơi phòng ngự phản công sắc nét và họ đã làm nên bất ngờ ở phút 31.

Barrenetxea vượt qua Kounde bên cánh trái trước khi căng ngang và Odriozola xâm nhập vòng cấm rất thoải mái để đệm bóng tung lưới Barcelona, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bàn thua khiến Barcelona dồn lên tấn công, nhưng Sociedad phòng ngự đầy chắc chắn và chơi quyết tâm. Tuy nhiên ở phút 42, Rashford đá phạt góc và Kounde đã đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho CLB xứ Catalonia.

Barcelona đưa ra nhiều sự thay đổi ở hiệp 2 và HLV Hansi Flick lần lượt tung Dani Olmo, Lamine Yamal vào sân. Lamine Yamal đã mang lại sự khác biệt khi anh vượt qua Sergio Gomez bên cánh phải trước khi tạt bóng chuẩn xác cho Lewandowski đánh đầu tung lưới Remiro, giúp Barcelona dẫn 2-1 ở phút 59.

Lewandowski ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà chơi thăng hoa hơn ở những phút tiếp theo và thủ môn Remiro của Sociedad liên tục cản phá các cú đá của Rashford, Dani Olmo, trong khi Lamine Yamal ghi bàn ở pha đối mặt thủ môn phút 74 nhưng anh bị thổi phạt việt vị.

Phút 84, Kubo đã sút dội xà ngang Barcelona và ngay sau đó Lewandowski làm điều tương tự bên phía khung thành Sociedad. Barcelona cố gắng bảo toàn chiến thắng 2-0 đến cuối trận và họ có được 19 điểm/7 trận, soán ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Bardghji, Dro, Rashford, Lewandowski.

Bàn thắng: Kounde 43’, Lewandowski 59'.

Real Sociedad: Remiro, Odriozola, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Munoz, Gorrotxa, Turrientes, Marin, Guedes, Barrenetxea, Oyarzabal.

Bàn thắng: Odriozola 31'.