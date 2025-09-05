Tuyển nữ bóng chuyền Nhật Bản liên tiếp gây sốc dù thấp nhất giải thế giới

"Nhật Bản đã giành được suất đầu tiên vào bán kết tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan. Họ đã vượt qua một Hà Lan đầy nhiệt huyết ở trận tứ kết, trải qua năm set đấu kịch tính trước khi giành chiến thắng", trang Volleyball World - trang chủ của FIVB - đã bình luận về chiến thắng gây sốc của đội tuyển nữ Nhật Bản trước Hà Lan ở trận tứ kết hôm 3/9.

Dù sở hữu chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, tuyển Nhật Bản ghi tên mình vào bán kết bằng những chiến thắng ấn tượng (Ảnh: Volleyball World).

Chiến thắng của tuyển Nhật Bản khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền thế giới cảm thấy ấn tượng, khi đội bóng xứ sở Mặt trời là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, thậm chí kém cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo thống kê, chiều cao trung bình của tuyển nữ Nhật Bản chỉ 174,1cm, thấp hơn cả 3 đội tuyển của châu Á là Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù Bích Tuyền đã rút lui vẫn có chiều cao trung bình 176,8cm (nếu có Bích Tuyền là 178cm).

Còn với chủ nhà Thái Lan, chiều cao trung bình của họ cũng là 177cm. Trong khi đó đội tuyển Trung Quốc có chiều cao trung bình cao nhất giải đấu, với 189,9cm (xếp sau Trung Quốc là Ba Lan với 189,5cm, Brazil là 188,5cm và Mỹ 188cm.

Thế nhưng tuyển Nhật Bản liên tiếp gây sốc ở giải đấu này, khi xuất sắc vượt qua nhà đương kim vô địch Serbia - đội đã lên ngôi hai kỳ liên tiếp và sở hữu chiều cao trung bình 186cm. Sau đó, họ tiếp tục thắng trắng chủ nhà Thái Lan để ghi tên mình vào tứ kết và đánh bại Hà Lan để giành suất vào bán kết.

Chủ công Mayu Ishikawa ghi 25 điểm cho đội nhà trong trận đấu với tuyển Hà Lan dù chỉ có chiều cao khiêm tốn 174 cm (Ảnh: Volleyball World).

Nhật Bản không có bất kỳ ngôi sao nào cao đến 190cm. Thay vào đó họ chỉ có 2 người ở ngưỡng 185cm, và có đến 3 libero cao trên dưới 160cm trong đội hình. Điều thú vị là Nhật Bản lại vượt trội Hà Lan ở khả năng ghi điểm trên lưới ở trận tứ kết.

"Nhật Bản đã chơi áp đảo Hà Lan chủ yếu ở hàng công, với 75 điểm, so với chỉ 61 điểm từ các cầu thủ chủ công của Hà Lan. Chủ công Yukiko Wada dẫn đầu với 27 điểm, cao nhất trận, bao gồm 4 trong số 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của đội", FIVB ca ngợi khả năng tấn công mạnh mẽ của tuyển bóng chuyền Nhật Bản.

Đáng chú ý, dù ghi nhiều điểm nhất trận nhưng chủ công Yukiko Wada chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 174 cm. Một chủ công khác và là đội trưởng của tuyển Nhật Bản, Mayu Ishikawa cũng mang về cho đội nhà 25 điểm và sở hữu chiều cao tương tự Yukiko Wada.

Yukiko Wada cũng chỉ cao 174 cm nhưng ghi nhiều điểm nhất trận đấu với 27 điểm (Ảnh: Volleyball World).

"Như mọi trận đấu khác, trận đấu này thực sự khó khăn với chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ tập trung để giành chiến thắng từng bước một. Chúng tôi thực sự tận hưởng niềm đam mê bóng chuyền trên sân và điều đó đã góp phần vào thành công của chúng tôi cho đến nay,

Chúng tôi thực sự tận hưởng sự cổ vũ từ khán đài. Khi người hâm mộ cổ vũ cho từng điểm số của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy họ luôn sát cánh cùng chúng tôi và điều này góp phần tạo nên động lực và năng lượng cho chúng tôi trên sân", Yukiko Wada chia sẻ sau chiến thắng của đội nhà và ghi tên vào vòng bán kết.

Ở bán kết, tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản sẽ chạm trán đội tuyển số một thế giới là Italy.