Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt sâu hạng sau trận thua Kenya

Trong trận đấu ở lượt trận thứ ba bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới tại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước Kenya. Như vậy, chúng ta đã khép lại giải đấu này với ba trận toàn thua.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Kenya (Ảnh: FIVB).

Dù không có điểm nào nhưng thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã thu hoạch nhiều kinh nghiệm quý báu trong lần đầu tiên tham dự giải thế giới.

Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tụt rất sâu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Cụ thể, sau trận thua 0-3 trước Kenya, Thanh Thúy và các đồng đội đã bị trừ 12,77 điểm.

Trước đó, chúng ta bị trừ 6,26 điểm sau trận thua 0-3 trước Đức và mất 0,01 điểm sau trận thua 1-3 trước Ba Lan.

Như vậy, sau giải đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị trừ tổng cộng 19,04 điểm. Chúng ta đã bị tụt từ vị trí thứ 22 xuống thứ 28 thế giới với 136,75 điểm.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tụt xuống hạng 28 thế giới (Ảnh: FIVB).

Ở chiều ngược lại, Kenya đã tăng mạnh từ thứ 27 lên thứ 21 sau khi được cộng 12,77 điểm sau chiến thắng trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội bóng duy nhất giành quyền lọt vào vòng 1/8 ở giải thế giới. Đội bóng xứ Chùa vàng đã vươn lên vị trí thứ 18 thế giới. Trước giải đấu, Thái Lan xếp thứ 21, hơn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 bậc.

Như vậy, lúc này, hy vọng đuổi kịp Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới ngày càng xa với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.