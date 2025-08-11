CĐV Thái Lan ca ngợi Bích Tuyền, sốc vì thất bại của tuyển bóng chuyền nữ

"Bích Tuyền chơi quá tốt. Cô ấy tấn công tốt cả phía sau lẫn trên lưới", tài khoản OH Sirilak của Thái Lan bình luận trên trang Volleyball Thailand sau khi chứng kiến tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan dù dẫn trước 2-0 vẫn để tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2 ở chặng 2 SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) diễn ra tại Ninh Bình tối 10/8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan bất ngờ nhận thất bại trước Việt Nam ở chặng 2 SEA V-League dù dẫn trước 2 set đấu đầu tiên (Ảnh: Sava).

Ở 2 set đấu đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chơi tốt và giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 25-17 và 26-24. Tuy nhiên các cô gái của Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh khi gỡ hòa ở 2 set sau đó với tỷ số 25-17 và 25-22.

Ở set đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lợi thế dẫn trước với tỷ số 9-5 nhưng Thái Lan vẫn kiên cường gỡ hòa 14-14. Dù vậy Bích Tuyền đã xuất sắc ghi 2 điểm liên tiếp để mang về chiến thắng chung cuộc 16-14 và giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan sau chuỗi 40 trận toàn thua.

Trong chiến thắng lịch sử trước người Thái, chủ công Bích Tuyền gây sốc khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi được 107 điểm thì riêng Bích Tuyền ghi 45 điểm, tức cô ghi được khoảng 42% tổng số điểm của cả đội và không ngạc nhiên khi cô đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận đấu.

Bích Tuyền (trái) ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước Thái Lan (Ảnh: Asean Urbanit).

Chính vì vậy rất nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn xuất thần của VĐV sinh năm 2000.

"Chúc mừng Việt Nam, đặc biệt là Bích Tuyền. Cô ấy ghi đến 45 điểm và xứng đáng giành danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu. Dù sao cũng xin gửi lời động viên đến các cô gái Thái Lan như thường lệ. Gửi năng lượng tích cực đến các bạn dù đã thua trận", tài khoản Anan Udomkantong bày tỏ.

"Đội tuyển của chúng ta thua vì họ có chủ công Bích Tuyền. Cô ấy quá mạnh, đội bạn cũng rất bản lĩnh", tài khoản Sutach Thongtanasad khẳng định.

"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng với chiến thắng, vì họ thực sự quyết tâm. Còn đội chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, nhất là khi đã dẫn trước 2 set đầu", tài khoản Wanida Tarntarathong bình luận.

"Bóng chuyền nữ Việt Nam phát triển nhanh đến mức giật mình. Họ đã có màn trình diễn rất tốt. Họ thường tạo ra sự khác biệt", tài khoản Benchapon Kru Kwan nhấn mạnh.

"Phải thừa nhận bóng chuyền nữ Việt Nam đang phát triển rất nhiều. Thái Lan cần phải cẩn thận nếu không họ sẽ thất bại trong việc cạnh tranh cấp độ thế giới. Dù sao tôi cũng tiếp tục cổ vũ cho các cô gái của chúng ta", tài khoản Phapai Woragate chia sẻ.

"VĐV không phải là siêu nhân để không biết thua. Nếu bạn nghĩ rằng một đội tuyển như Việt Nam không thể thắng trước Thái Lan, thì tại sao Thái Lan lại thắng trước một đội mạnh thế giới? Thể thao có thắng có thua.

Nếu bạn nghĩ đội mình luôn phải chiến thắng, tôi đề nghị bạn không nên xem thể thao. Tôi luôn ủng hộ đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan. Thất bại sẽ là động lực để họ chơi tốt hơn trong tương lai", tài khoản Amnuaysilpa Mana chốt lại.