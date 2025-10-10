Tuyển Anh đánh bại Wales, Hà Lan hạ Malta, Áo giành chiến thắng 10-0

Ở trận đấu trên sân Wembley (London, Anh), đoàn quân HLV Thomas Tuchel đã cống hiến cho khán giả nhà màn trình diễn mãn nhãn dù chỉ mang tính chất giao hữu. Tiền đạo chủ lực Harry Kane không ra sân do chấn thương nhưng tuyển Anh vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo.

Bukayo Saka ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Anh (Ảnh: Getty).

Khi khán giả còn chưa ổn định hết chỗ ngồi, Morgan Rogers đã làm bùng nổ cầu trường khi đưa "Tam sư" vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3, tạo khởi đầu không thể thuận lợi hơn.

Bàn thắng sớm của Morgan Rogers cũng là khởi đầu cho khoảng thời gian ác mộng với Wales. Phút 11, Ollie Watkins, người hiếm hoi đá chính thay Harry Kane đã ghi dấu ấn bằng bàn nhân đôi cách biệt. Chỉ 9 phút sau, Bukayo Saka tiếp tục “góp vui” bằng pha lập công thứ ba, giúp tuyển Anh dẫn trước 3-0 chỉ trong 20 phút đầu hiệp một.

Tạo cách biệt lớn, đoàn quân HLV Tuchel thi đấu thong dong nhưng vẫn duy trì sự áp đảo toàn diện và không cho Wales bất kỳ cơ hội vùng lên nào. Theo thống kê, "Tam sư" kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 17 cú dứt điểm (5 lần trúng đích).

Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, “Tam sư” còn có thể thắng đậm hơn nữa. Chung cuộc, đội tuyển Anh giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Cùng lúc, trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra loạt trận vòng loại World Cup 2026. Tại bảng G, đội tuyển Hà Lan đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Malta.

Cody Gakpo tỏa sáng với cú đúp trong màu áo đội tuyển Hà Lan (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Cody Gakpo là người mở tỷ số trận đấu để đưa "Cơn lốc màu da cam" vươn lên dẫn trước ở phút 12. Sang đầu hiệp hai, phút 49, chân sút của Liverpool tiếp tục tỏa sáng, hoàn tất cú đúp để nhân đôi cách biệt cho Hà Lan.

Không dừng lại ở đó, Cody Gakpo còn thể hiện phong độ ấn tượng bằng đường kiến tạo để Tijjani Reijnders ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 57. Người ấn định chiến thắng 4 sao cho Hà Lan trước Malta là Memphis Depay với pha lập công muộn ở phút 90+2.

Với chiến thắng quan trọng này, Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng G với 13 điểm sau 5 lượt đấu.

Trong khi đó tại bảng H, đội tuyển Áo gây ấn tượng mạnh nhất khi giành chiến thắng với tỉ số 10-0 trước San Marino. Bữa tiệc bàn thắng tại sân nhà đã được mở màn bằng pha lập công của Romano Schmid sau đường kiến tạo của Alaba.

Sau bàn thắng sớm, đội chủ nhà đã thi đấu bùng nổ dữ dội và liên tiếp ghi thêm 5 bàn thắng nữa. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Áo đã tạo ra một "cơn mưa bàn thắng" để vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 6-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Áo vẫn duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn trước San Marino. Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick ghi thêm 4 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 10-0. Tiền đạo Marko Arnautovic là ngôi sao sáng nhất, đóng góp tới 4 bàn thắng trong chiến thắng "10 sao" lịch sử này của Áo.

Cầu thủ tuyển Áo ăn mừng chiến thắng lịch sử 10-0 trước San Marino tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, tuyển Áo đã củng cố vị thế của mình tại bảng H, đồng thời tạo ra khoảng cách hai điểm với đội nhì bảng Bosnia & Herzegovina (dù đội bóng này chơi nhiều hơn một trận). Chiến thắng đậm này còn mang lại lợi ích kép khi giúp Áo cải thiện mạnh mẽ hiệu số bàn thắng bại trên bảng xếp hạng.