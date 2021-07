Từng thống trị SEA Games, Ánh Viên có tạo được bất ngờ ở Olympic?

Dân trí Ánh Viên là niềm hi vọng của đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung bơi 200m tư do và 800m tự do ở Olympic Tokyo, tuy nhiên cô sẽ phải đối mặt với những thử thách rất lớn ở giải đấu này.

Tâm điểm sẽ dồn về Cung thể thao dưới nước Tokyo khi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu vòng loại nội dung 200m tự do nữ vào lúc 17h05 hôm nay (26/7). Với việc góp mặt tại Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên đã trở thành vận động viên (VĐV) đầu tiên của bơi Việt Nam có 3 lần liên tiếp tham dự Thế vận hội. Tại giải đấu năm nay, kình ngư sinh năm 1996, sẽ chỉ thi đấu ở hai nội dung 200m tự do và 800m tự do, mà không phải 400m hỗn hợp cá nhân sở trường từng đưa cô góp mặt vào Top 9 VĐV mạnh nhất ở Olympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016. Ánh Viên từng giành tới 25 HCV tại 4 kỳ SEA Games. Cô có mặt tại Olympic Tokyo theo chuẩn B với thành tích 2 phút 0 giây 75 (chuẩn B là 2 phút 0 giây 80) ở nội dung 200m tự do và 8 phút 48 giây 65 (chuẩn B là 8 phút 48 giây 76) ở nội dung 800m. Nguyễn Thị Ánh Viên được xem là niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam bởi cô là một trong những kình ngư xuất sắc nhất của Đông Nam Á khi từng giành 25 HCV tại 4 kỳ SEA Games từ năm 2013 trở lại đây. Cô cũng sở hữu đầy đủ các tấm huy chương ở các giải đấu phạm vi châu lục, Asiad và thậm chí là HCV Olympic trẻ tại Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 2014. Tuy nhiên, ở đấu trường Olympic Tokyo, Ánh Viên được dự báo khó có thể gây bất ngờ khi phải đối đầu với rất nhiều kình ngư xuất sắc đến từ các nền thể thao hàng đầu thế giới. Ánh Viên thực tế đến với Olympic Tokyo bằng 2 chuẩn B ở cự ly 200m và 800m tự do nữ, được xem như là "vé mời" do Hiệp hội thể thao dưới nước quốc tế (FINA) xét duyệt cho đoàn thể thao Việt Nam. Thống kê theo thành tích để xét chuẩn của các kình ngư tham dự Olympic ở hai nội dung này, Ánh Viên lần lượt đứng thứ 25 và 30. Ánh Viên không có sự chuẩn bị tốt trước thềm Olympic và được dự báo khó gây bất ngờ khi phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh. Trước thềm Olympic Tokyo, Ánh Viên không có sự chuẩn bị tốt khi chỉ tập huấn tại Việt Nam và hầu như không góp mặt ở một giải đấu quốc tế chính thức nào. Việc đánh giá thành tích thời điểm hiện tại chỉ mang tính tương đối nhưng cũng cần nhớ rằng, kể từ năm 2017 tới nay, Ánh Viên chưa từng vượt qua được một kỷ lục nào do chính bản thân lập nên trước đó trong mọi giải đấu mà "tiểu tiên cá" được góp mặt. Năm năm trước, Ánh Viên là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam để lọt vào chung kết một nội dung ở Olympic. Nhưng ở hiện tại, đấu trường này đã gần như quá sức với ngôi sao bơi lội số một của Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận định, Ánh Viên vượt qua được chính mình đã là thành công. Dẫu vậy, mọi người vẫn chờ đợi một màn trình diễn tốt của "Tiểu tiên cá" trong ngày hôm nay (26/7) ở Tokyo. Ánh Viên khó vượt qua Ledecky ở vòng loại Vòng loại 200 mét tự do nữ có 4 lượt vòng loại. "Tiểu tiên cá" Ánh Viên sẽ thi đấu ở lượt thi đấu thứ hai với các đối thủ tới từ Slovenia, đoàn ROC, Pháp, Mỹ, Australia, Canada. Theo dự kiến lượt đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 17h05. Đáng chú ý, trong nhóm thi của Ánh Viên có ứng cử viên nặng ký cho nội dung này là Kathleen Ledecky (Mỹ). Cô đã giành huy chương vàng ở nội dung 200 mét tự do nữ ở kỳ Olympic 2016 và vừa giành HCB ở nội dung 400m tự do sáng nay (26/7). Ledecky đã luôn dẫn đầu ở 300m đầu tiên, nhưng đã để VĐV người Australia Avriarne Titmus vượt qua ở 100m cuối giành HCV. Sau vòng loại 200m tự do nữ tối nay, 16 VĐV có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu ở vòng bán kết, để chọn ra 8 gương mặt cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết. Sông Lam