Tứ kết Champions League: Những màn đụng độ kinh điển

Các cặp đấu tứ kết Champions League Real Madrid - Bayer Munich Arsenal - Sporting Lisbon Liverpool - PSG Barcelona - Atletico Madrid (Các trận lượt đi diễn ra trong hai ngày 7-8/4, các trận lượt về diễn ra một tuần sau đó).

Kinh điển châu Âu

“European Clasico” hay “Kinh điển châu Âu” là cụm từ báo giới nói về trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich. Có nhiều yếu tố để cuộc so tài này xứng đáng với cụm từ “mỹ miều” như vậy.

Trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich được ví là "kinh điển châu Âu" (Ảnh: Getty).

Những trận chiến giữa hai đội bóng giàu thành tích này luôn hứa hẹn diễn ra căng thẳng, không thiếu những tranh cãi. Họ đã đụng độ nhau tới 19 lần trong lịch sử, nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Họ cũng cùng nhau giành tổng cộng tới 21 chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Có chi tiết đáng chú ý, kể từ mùa giải 2011/12 tới nay, hai đội gặp nhau 5 lần ở vòng knock-out (Real Madrid vượt qua đối thủ 4 lần). Đội chiến thắng ở cặp đấu này đều lên ngôi vô địch Champions League trong cả 5 lần.

Điều đó cho thấy tính chất quyết định của cặp đấu này. Họ luôn được xem là đội bóng già rơ ở châu Âu. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Real Madrid và Bayern Munich vẫn luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi đối thủ.

Chẳng nói đâu xa, ở vòng 1/8, Real Madrid đã khiến Man City đầy kiêu hãnh của Pep Guardiola phải dừng bước “tâm phục khẩu phục” dù cho đang được dẫn dắt bởi HLV non kinh nghiệm Arbeloa. Trong khi đó, Bayern Munich cùng HLV Vincent Kompany đang “nạp đầy” sự tự tin sau khi hạ gục Atalanta với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận.

“Sẽ rất khó khăn”, HLV Arbeloa thừa nhận khi nói về cuộc đối đầu với Bayern Munich. Ông nói thêm: “Bayern Munich là một trong những đội bóng đẳng cấp nhất châu Âu”. Trong khi đó, HLV Kompany cũng dùng từ “tôn trọng” để nói về Real Madrid.

HLV người Bỉ còn nói thêm: “Bất cứ ai cũng chờ đợi trận chiến nảy lửa như thế này”. Không ngạc nhiên nếu đội chiến thắng sẽ lại lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều đó, họ buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử để loại nhau.

Màn “nội chiến” Tây Ban Nha

Bạn hãy thử tưởng tượng về kịch bản Atletico Madrid thắng 4-0 ở lượt đi, tới trận lượt về Barcelona thắng lại với tỷ số 3-0. Đó không phải là kịch bản không tưởng. Nó đã xuất hiện ở vòng bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa giải này (Atletico thắng 4-3 sau hai lượt).

Thậm chí, tờ The Athletic còn nhận định: “Rất khó để trận đấu này kết thúc với tỷ số 0-0”. Họ đã quá hiểu nhau, tới mức sẵn sàng bung hết sức tấn công, bỏ qua sự thận trọng vốn có. Kịch bản bùng nổ thường trực xuất hiện trong những trận đối đầu gần đây của hai đội. Thống kê cho thấy, trong 4 lần chạm trán ở mùa giải trước, cặp đấu này xuất hiện tới 18 bàn thắng. Còn ở mùa giải này, không có cuộc đối đầu nào của hai đội kết thúc dưới 3 bàn.

Các trận đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona đều có nhiều bàn thắng (Ảnh: Getty).

Barcelona cũng chơi tấn công bùng nổ nhưng lại mong manh nơi hàng thủ. Họ đã ghi tới 124 bàn thắng trong mùa giải này (trung bình 2,7 bàn mỗi trận) nhưng lại rất dễ bị thủng lưới bất kỳ lúc nào. Ở vòng bán kết mùa giải trước, Barcelona đã thi đấu tuyệt hay trước Inter Milan nhưng lại thất bại 6-7 chung cuộc và bị loại tức tưởi.

Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone vốn không thường xuyên mang đến những trận cầu cởi mở, nhưng hiện tại lại khác. Họ đã ghi tới 17 bàn sau 8 trận ở vòng bảng. Còn ở vòng knock-out Champions League, Los Rojiblancos đã vượt qua Club Brugge và Tottenham với tổng tỷ số 7-4 và 7-5 sau hai lượt trận.

Đội bóng thành Madrid tiềm ẩn mối nguy hiểm mà bất kỳ đối thủ nào cũng e dè mỗi khi chạm trán. Barcelona hiểu quá rõ điều đó. Đây sẽ là màn đối đầu mới của hai đội. Người hâm mộ có thể tha hồ đếm bàn thắng của hai đội như những trận gặp nhau gần đây.

Arsenal rộng cửa vào bán kết

Arsenal được xem là đội bóng may mắn ở vòng tứ kết khi tránh được cuộc tử chiến. Đối thủ của họ ở vòng đấu của 8 đội mạnh nhất chỉ là Sporting Lisbon. Dù đội bóng Bồ Đào Nha đang thi đấu vô cùng ấn tượng và tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Bodo Glimt nhưng họ vẫn bị xem là “kẻ lạ lẫm” ở vòng tứ kết Champions League.

Theo đó, lần gần nhất Sporting Lisbon góp mặt ở vòng đấu của 8 đội bóng mạnh nhất ở cúp C1/Champions League là mùa giải 1982/83.

Arsenal đối diện với thử thách "mềm" nhất vòng tứ kết là Sporting Lisbon (Ảnh:

Trong quá khứ, Arsenal từng mang nỗi đau khi từng thua Sporting Lisbon trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 Europa League cách đây 3 năm. Dù sao, ở mùa giải trước, “Pháo thủ” đã “rửa hận” khi giành chiến thắng 5-1 trước Sporting Lisbon ở vòng bảng Champions League.

Nhờ việc thoát khỏi cuộc tử chiến, Arsenal đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này với 29,95% (theo đánh giá của Opta). Sau nhiều mùa giải thất bại cay đắng cùng HLV Mikel Arteta, Arsenal đang hội tụ đủ yếu tố để hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Nhưng trước tiên nghĩ về ngai vàng, Arsenal cần chứng minh bản lĩnh trước Sporting Lisbon, đối thủ vừa tầm để họ kiểm chứng sức mạnh.

Thử thách lớn chờ đợi nhà vô địch

Mùa giải trước, Liverpool mang theo niềm kiêu hãnh của đội đứng đầu bước vào trận chiến với PSG (suýt bị loại ở vòng bảng) tại vòng 1/8. Nhưng rồi, PSG đã khiến tất cả bất ngờ khi thi đấu trên chân Liverpool trong cả hai lượt trận, rồi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Chiến thắng ấy mở ra bước ngoặt giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique giành chức vô địch giải đấu.

Liverpool muốn trả thù PSG sau thất bại ở vòng 1/8 Champions League mùa giải trước (Ảnh: Getty).

Giờ đây, khi gặp lại, hai đội bóng đã hoán đổi thân phận. PSG với niềm kiêu hãnh của nhà vô địch sẽ đối đầu gặp Liverpool đang bị nghi ngờ. Nhưng ở những cặp đấu như vậy, đôi khi kẻ bị nghi ngờ lại đáng sợ hơn khi ít chịu áp lực.

Liverpool đã chứng minh điều đó khi thể hiện lối chơi tốc độ và quyết liệt trong màn hủy diệt Galatasaray ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Giờ đây, họ cần phải đứng dậy mạnh mẽ để “trả thù” PSG.

Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu nước Pháp vẫn đang có uy thế của nhà vô địch. Lối chơi rình rập, sắc sảo của HLV Luis Enrique vẫn là điều gì đó khiến đối thủ e ngại. Trong vòng 1 năm trở lại, PSG đã khiến nhiều đối thủ như Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich phải dừng bước dưới chân mình.

Mới nhất, ở vòng 1/8, PSG đã khiến Chelsea, đội bóng từng khuất phục họ ở trận chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm nay, với tỷ số 8-2 sau hai lượt trận. Hàng công với Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola và Desire Doue được đánh giá là một trong những mũi tấn công đáng sợ nhất châu Âu hiện tại.

Cán cân ở trận đấu này nghiêng một chút về PSG nhưng như đã nói, Liverpool hứa hẹn tiềm ẩn sự nguy hiểm của kẻ bị nghi ngờ.