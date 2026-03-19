Thắng chung cuộc Atalanta 10-2, Bayern Munich đối đầu Real Madrid ở tứ kết

Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 6-1 ở trận lượt đi, HLV Vincent Kompany vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh với Harry Kane là mũi nhọn cao nhất. Nút thắt của trận đấu được tháo gỡ ở phút 25 khi VAR xác định một cầu thủ Atalanta để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Kane dù phải thực hiện lại cú sút do lỗi di chuyển của đồng đội, vẫn lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi Bayern chủ động tăng tốc. Phút 54, Allianz Arena như nổ tung sau siêu phẩm của Kane. Tiền đạo người Anh có pha xử lý lắt léo trước khi tung cú sút xa uy lực từ rìa vòng cấm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Với cú đúp này, Kane có riêng cho mình 10 bàn thắng tại đấu trường Champions League năm nay, vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới, sau Kylian Mbappe của Real Madrid với 13 bàn thắng có được.

Chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua thứ hai, Atalanta tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng chỉ 2 phút sau đó. Cầu thủ trẻ Lennart Karl tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đối phương để dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0.

Cơn ác mộng của đại diện Italy vẫn chưa dừng lại khi đến phút 70, Luis Diaz thực hiện pha bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn, đưa tỷ số trận lượt về lên thành 4-0.

Những nỗ lực muộn màng của Atalanta chỉ giúp họ có được bàn danh dự ở phút 85 sau cú đánh đầu của Lazar Samardzic. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít ỏi trước một Bayern Munich đang chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Lennart Karl được đánh giá cao khi thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Bayern Munich mùa này (Ảnh:Getty).

Giành chiến thắng với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận, Bayern Munich đã biến vòng 1/8 Champions League thành sân khấu riêng của mình. Đây là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử vòng knock-out giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Đây đã là chiến thắng thứ 9 trong tổng số 10 trận đấu tại Champions League mùa này của "Hùm xám”. Còn với Atalanta, hành trình tại đấu trường châu lục năm nay chính thức khép lại. Dù từng lên ngôi tại Europa League 2024, nhưng trước một Bayern Munich đang ở đỉnh cao phong độ, đại diện của Italy đã không thể tạo nên bất ngờ nào.

Ở vòng tứ kết, Bayern Munich sẽ đối đầu Real Madrid. Ba trận tứ kết UEFA Champions League 2025-2026 khác cũng được xác định gồm Arsenal - Sporting Lisbon, Liverpool - Paris Saint Germain và Barcelona - Atletico.