Mohamed Salah đi vào lịch sử Champions League, vượt xa huyền thoại Drogba

Các cặp đấu tứ kết UEFA Champions League 2025-2026 2h ngày 8/4 và 16/4: Real Madrid - Bayern Munich 2h ngày 8/4 và 16/4: Arsenal - Sporting Lisbon 2h ngày 9/4 và 15/4: Liverpool - Paris Saint Germain 2h ngày 9/4 và 15/4: Barcelona - Atletico.

Tiền đạo người Ai Cập đã lập công một cách ngoạn mục, giúp Liverpool lội ngược dòng giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Galatasaray trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân Anfield rạng sáng 19/3 (giờ Việt Nam).

Bị dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Arne Slot đã gỡ hòa ngay từ đầu trận nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai. Salah sau đó có cơ hội đưa đội nhà dẫn trước, khi Liverpool được hưởng quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ giải lao, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Galatasaray cản phá.

Salah gây ấn tượng ở chiến thắng trước Galatasaray (Ảnh: Getty).

May mắn thay cho tiền đạo người Ai Cập, đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay đầu hiệp 2, với hai bàn thắng chỉ trong ba phút nhờ công của Hugo Ekitike và Ryan Gravenberch .

Và Salah đã chuộc lỗi cho pha bỏ lỡ trước đó một cách xuất sắc, khi anh có pha cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành ở phút 62 để ấn định chiến thắng 4-0 ở trận lượt về vòng 1/8, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-1. Đáng chú ý đây là bàn thắng thứ 50 của Mohamed Salah tại Champions League, gồm 47 bàn cho đội chủ sân Anfield và 3 bàn cho hai CLB cũ là Roma và Basel.

Cột mốc 50 bàn thắng cũng giúp anh làm nên lịch sử, khi trở thành cầu thủ người châu Phi đầu tiên ghi được 50 bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Salah đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của châu Phi tại giải đấu này, khi anh nới rộng khoảng cách với huyền thoại Didier Drogba, người đứng thứ hai, lên 6 bàn thắng.

Huyền thoại của Chelsea và Bờ Biển Ngà đã ghi 44 bàn thắng trong 92 trận đấu ở đấu trường châu Âu, vượt qua Samuel Eto'o, người đã ghi 30 bàn thắng trong thời gian thi đấu cho Real Madrid, Barcelona, ​​Inter Milan và Chelsea.

Salah cũng đã bỏ xa người đồng đội cũ Sadio Mane, khi cầu thủ người Senegal ghi được 27 bàn thắng tại Champions League, trong đó có 24 bàn cho Liverpool. Salah cũng trở thành cầu thủ thứ 12 trong lịch sử Champions League đạt cột mốc 50 bàn thắng. Harry Kane đã trở thành người thứ 11 chưa đầy một giờ trước đó, khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Bayern Munich trước Atalanta.

Ở vòng tứ kết Champions League, Liverpool sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain, đội bóng đã đánh bại họ ở vòng 1/8 mùa giải 2024-2025.