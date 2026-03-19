Vượt qua Tottenham, Atletico Madrid đụng độ Barcelona ở Champions League

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid đã chứng kiến thảm họa của Tottenham khi thủ môn Antonin Kinsky sắm vai tội đồ, khiến Spurs chịu thất bại với tỷ số 2-5. Trở về sân nhà, Tottenham kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới.

Tottenham vẫn bị loại dù chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid (Ảnh: Getty).

Thực tế, đội bóng thành London đã thể hiện quyết tâm. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Atletico Madrid nhưng kết quả này là không đủ để giúp “Gà trống" có tấm vé lọt vào tứ kết. Chung cuộc, Tottenham bị loại khi thất bại 5-7 sau hai lượt trận. Còn Atletico Madrid lọt vào tứ kết và sẽ đối đầu với Barcelona.

Bước vào trận đấu này, Tottenham thi đấu quyết tâm để cứu vãn danh dự trước khán giả nhà. Phút 30, Spurs có bàn thắng mở tỷ số sau khi Kolo Muani bật cao đánh đầu cận thành. Ngay sau đó, Mathys Tel có cơ hội vàng để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng thủ thành Juan Musso đã xuất sắc cứu thua.

Ngay đầu hiệp 2, Atletico Madrid đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng của Tottenham khi Julian Alvarez dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, bóng đi vào góc cao khung thành, khiến thủ thành Vicario bó tay.

Atletico Madrid sẽ đối đầu với Tottenham ở vòng tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Tới phút 52, Tottenham đã tái lập lợi thế dẫn bàn khi Xavi Simons thực hiện cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 75, David Hancko đã thực hiện cú đánh đầu thành bàn từ tình huống phạt góc, san bằng tỷ số 2-2 cho Atletico Madrid.

Cuộc rượt đuổi tỷ số của hai đội tiếp tục diễn ra. Phút 90, trọng tài cho Tottenham hưởng phạt đền khi Xavi Simons bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính cầu thủ người Hà Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Tottenham.

Như vậy, trong số 6 đại diện Anh lọt vào vòng 1/8 Champions League, chỉ có hai đội giành vé đi tiếp là Arsenal và Liverpool. Còn lại, Tottenham, Newcastle, Chelsea và Man City đều đã dừng bước.