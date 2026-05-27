Trọng tài V-League bị đình chỉ vì thổi phạt đền chưa chính xác

Sáng 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT gửi tới CLB Thể Công Viettel nhằm phản hồi về những khiếu nại liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 24 V-League 2025-2026 ngày 22/5.

Sau khi tiến hành phân tích chuyên môn kỹ lưỡng, ban tổ chức giải đấu kết luận trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ đã mắc lỗi nhận định trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của PVF-CAND.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ đưa ra quyết định gây tranh cãi trong trận Thể Công - PVF-CAND ở vòng 24 V-League 2025-2026, (Ảnh: VPF).

Theo hồ sơ sự việc, tình huống gây tranh cãi diễn ra vào phút 20 của trận đấu. Thời điểm đó, cầu thủ mang áo số 11 của PVF-CAND thực hiện pha đi bóng sát đường biên ngang bên phía trợ lý trọng tài 2, trước khi trả bóng ngược lại cho đồng đội số 79 đang đứng trong khu vực 16,5m. Tại đây, sau một nhịp khống chế và chuẩn bị dứt điểm, cầu thủ số 79 của PVF-CAND bất ngờ ngã trong vùng cấm.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ, với góc quan sát trên sân, đã ngay lập tức xác định hậu vệ Thể Công Viettel phạm lỗi và cho đội PVF-CAND hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, thông qua các tư liệu chuyên môn, VFF khẳng định nhận định này là chưa chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của trận đấu.

Trước sự việc này, VFF khẳng định sẽ xử lý nghiêm túc để giữ vững kỷ cương tại giải đấu. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ theo đúng quy định và các hướng dẫn từ tổ chức bóng đá quốc tế.

Đại diện VFF nhấn mạnh, đây là bước đi cần thiết nhằm duy trì tính trung thực, khách quan và nâng cao chất lượng chuyên môn cho toàn bộ hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.