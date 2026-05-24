Hoàng Hên ghi bàn, Hà Nội FC đánh bại CLB Nam Định

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định diễn ra tối nay (24/5), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu rất giàu sức tấn công, khi không bên nào nghĩ đến kết quả hòa.

Hoàng Hên ghi bàn cho Hà Nội FC (Ảnh: Mạnh Quân).

Bóng mới lăn 8 phút, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong tình huống này, Floro Da Silva bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Trọng tài Ngô Duy Lân sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Hoàng Hên bình tĩnh đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh bên phía đội bóng thành Nam, ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Xuân Son thi đấu đầy nỗ lực, nhưng không thể giúp cho CLB Nam Định tránh được thất bại (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay đầu hiệp hai, Nam Định có bàn thắng gỡ hòa. Xuân Son đá phạt từ khoảng cách 20m, thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC bắt bóng không dính. Bóng bật ra đúng ngay tầm băng vào của Lâm Ti Phông.

Cầu thủ này dễ dàng đá bồi vào lưới từ cự ly gần, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Bàn thắng vừa nêu giúp cho trận đấu càng thêm sôi nổi.

Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 74, Hoàng Hên tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh phải, để cho Floro Da Silva bật cao hơn hàng thủ Nam Định, đánh đầu vào góc cao, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Harry Kewell (người Australia).

Chiến thắng này giúp cho Hà Nội FC có 45 điểm, bằng điểm với CLB Ninh Bình, nhưng Hà Nội FC có chỉ số phụ tốt hơn. Điều này giúp cho Hà Nội FC vươn lên giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 trước 2 vòng đấu cuối cùng.