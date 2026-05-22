CLB PVF-CAND chia điểm với Thể Công Viettel, đứng trước nguy cơ xuống hạng

Mặc dù làm khách trên sân của Thể Công Viettel ở trận đấu sớm thuộc vòng 24 V-League diễn ra vào tối 22/5, các cầu thủ PVF-CAND vẫn chơi đầy tự tin trước đội chủ nhà khi họ không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

Sau 23 vòng đấu, PVF-CAND đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng và kém vị trí trụ hạng 4 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng phía trước. Sự tự tin giúp PVF-CAND tạo ra rất nhiều khó khăn cho Thể Công Viettel trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1.

Thể Công Viettel )áo đỏ) gặp khó trước lối chơi chắc chắn của PVF-CAND trong hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 20 khi Hà Văn Việt đi bóng trong vòng cấm và bị Văn Nam phạm lỗi. Trọng tài lập tức cho PVF-CAND hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Reynolds Alastair lạnh lùng đánh bại thủ môn Văn Việt để mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua, các cầu thủ Thể Công Viettel đã dồn lên tấn công nhưng gặp bế tắc trước hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của đội khách trong suốt hiệp 1. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía PVF-CAND được giữ nguyên cho đến khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục dâng cao đội hình và gây sức ép rất lớn về phía khung thành đội khách. Phút 51, Wesley Nata có pha dứt điểm bằng đầu rất căng nhưng không thắng được thủ thành Sỹ Huy. Phút 65, khi pha dứt điểm của Xuân Tiến đã thắng được thủ thành Sỹ Huy thì bóng lại đập trúng xà ngang đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Xuân Tiến ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy đội chủ nhà cuối cùng cũng có được bàn gỡ hoà ở phút 76. Phan Tuấn Tài thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Đinh Xuân Tiến khống chế bằng ngực đầy đẳng cấp trước khi tung cú sút tung lưới PVF-CAND, san bằng tỷ số 1-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đội đều nỗ lực chơi tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc PVF-CAND bị cầm hoà đáng tiếc và tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng mùa này khi kém đội xếp trên là Becamex TPHCM 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

PVF-CAND tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng mùa này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, trận hoà này không làm thay đổi thứ hạng của CLB Thể Công Viettel khi họ tiếp tục xếp vị trí nhì bảng với 50 điểm sau 24 vòng đấu ở LPBank V-League 2025-2026, hơn đội xếp thứ 3 là Ninh Bình 6 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.