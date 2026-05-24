CLB Công an Hà Nội dứt mạch chiến thắng, Becamex TPHCM trắng tay

Trận đấu giữa CLB CAHN và Hà Tĩnh diễn ra ngay sau khi CLB CAHN giành ngôi vô địch V-League 2025-2026.

Đội bóng này để cho nhiều trụ cột của mình như Quang Hải, Đình Bắc, thủ môn Nguyễn Filip ngồi ngoài dưỡng sức, sau chuỗi ngày họ dốc sức liên tục cho vương miện của CLB CAHN.

Phần lớn thời gian của trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Mãi đến phút 88, bàn mở tỷ số mới được ghi cho đội khách.

Trong pha bóng này, bóng chạm tay hậu vệ đội Hà Tĩnh trong khu vực 16m50, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, cho CLB CAHN hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Leo Artur dứt điểm thành công, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Nhưng đến phút 90, đến lượt đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m, sau pha phạm lỗi của Đình Tiến bên phía CLB CAHN với Onoja của Hà Tĩnh. Charles Atshimene sút 11m thành công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trên sân Gò Đậu (TPHCM) giữa Becamex TPHCM và SLNA, sự cố mất điện ở đầu trận đấu này, khiến cho trận cầu phải tạm dừng hơn 15 phút. Khi trận đấu trở lại, SLNA có bàn mở tỷ số ở phút 51, từ pha đánh đầu của Văn Lương.

Sau bàn thua, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình tấn công. Họ có cơ hội cực tốt để gỡ hòa sau đó ít phút, nhưng tiền đạo Việt Cường lại sút hỏng phạt đền.

Thua chung cuộc 0-1, CLB Becamex TPHCM rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 21 điểm. Họ chỉ còn cách đội xếp áp chót là SHB Đà Nẵng đúng một điểm. Nguy cơ rớt hạng hiển hiện với Becamex TPHCM.