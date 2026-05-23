SHB Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng, CLB Ninh Bình, HAGL bị cầm hoà

Tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà, CLB SHB Đà Nẵng không còn đường lùi khi đang xếp vị trí cuối bảng và chỉ còn 3 trận đấu để hy vọng tránh được suất rớt hạng mùa này.

Tâm thế không còn gì để mất giúp đội chủ nhà chơi tự tin và tổ chức tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Ngay phút thứ 6, Phi Hoàng căng ngang thuận lợi để Henen băng xuống dứt điểm trong thế đối mặt, nhưng tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Nỗ lực đã giúp SHB Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng trước CLB Hải Phòng (Ảnh: VPF).

Liên tiếp những cơ hội được tạo ra ở những phút sau đó nhưng đội chủ nhà vẫn thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng. Phút 24, lưới của CLB Đà Nẵng bất ngờ bị rung lên nhưng may mắn công nghệ VAR xác định có lỗi việt vị trước đó của đội khách.

Phút 34, từ pha phản công nhanh ở giữa sân, Makaric bứt tốc thoát xuống đối mặt thủ môn rồi lạnh lùng dứt điểm thành công, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và gây sức ép lớn về phía khung thành đội khách. Cũng giống như hiệp 1, rất nhiều cơ hội được tạo ra trong khoảng nửa giờ đầu của hiệp 2 nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thể gia tăng cách biệt.

Mãi đến phút 81, Makaric hoàn tất cú đúp cho SHB Đà Nẵng với pha băng vào dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang thuận lợi của Hồng Phúc, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ba điểm quan trọng giành được ở trận đấu này giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục níu giữ hy vọng trong cuộc đua trụ hạng LPBank V-League 2025-2026, khi họ rút ngắn cách biệt với Becamex TPHCM xuống còn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Ở trận đấu giữa CLB Ninh Bình và CLB Công an TPHCM chứng kiến hai đội chơi đôi công hấp dẫn. Ngay phút thứ 5, Lee Williams đã thử tài thủ thành Đặng Văn Lâm với pha dứt điểm quyết đoán nhưng Văn Lâm đã phản xạ xuất sắc. Phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Patrick Lê Giang cũng cho thấy tài năng khi cản phá thành công nhiều pha hãm thành của đội chủ nhà.

Phút 37, Văn Lâm tiếp tục đổ người cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy sau pha dứt điểm của cầu thủ Công an TPHCM trong vòng cấm. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 40 khi Geovane thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái để Gustavo bật cao đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang. Bàn thắng giúp Ninh Bình vượt lên dẫn trước và tạo lợi thế lớn trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

CLB Ninh BÌnh hoà 1-1 trước CLB Công an TPHCM (Ảnh: VPF).

Bước sang hiệp 2, đội khách dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, các cầu thủ Công an TPHCM vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Ninh Bình cùng sự tập trung của Văn Lâm.

Khi tất cả đều nghĩ chiến thắng đã ở rất gần với đội chủ nhà, kịch tính bất ngờ xảy ra ở phút 90+5. Sau tình huống đá phạt khiến bóng dội cột dọc bật ra, Lee Williams nhanh chóng lao vào đá bồi tung lưới CKB Ninh Bình, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Tỷ số 1-1 cũng là kết quả của trận đấu giữa CLB Thanh Hoá và CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đây là trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để chắc suất trụ hạng mùa này.

Dù bị ép sân nhưng HAGL là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 15, từ quả phạt góc bên cánh phải của Vĩnh Nguyên, Đinh Quang Kiệt băng vào dứt điểm khiến bóng chạm đầu Abdurakhmanov đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Y Êli Niê.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với CLB Thanh Hoá (Ảnh: VPF).

Nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ Thanh Hoá vẫn bình tĩnh triển khai các đợt lên bóng sắc nét. Phút 42, từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Abdurakhmanov băng vào đánh đầu cận thành giúp đội nhà gỡ hoà 1-1.

Ở hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng thủ thành Trần Trung Kiên đã có một hiệp đấu xuất sắc khi cứu thua liên tiếp cho đội nhà để giữ lại 1 điểm cho đội bóng Phố Núi trong chuyến làm khách trên sân của Thanh Hoá.

Trận hoà này khiến HAGL vẫn có nguy cơ rớt hạng khi chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm và vẫn còn 2 vòng đấu phía trước.