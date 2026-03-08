Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận đấu tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản

Trọng tài Kim Yu Jeong (người Hàn Quốc) sinh năm 1990, được phong cấp FIFA vào năm 2018. Đây là trọng tài từng điều hành trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Ấn Độ ngày 4/3, cũng tại vòng bảng giải vô địch châu Á năm nay.

Trọng tài Kim Yu Jeong (Hàn Quốc) sẽ điều hành trận đấu giữa đội tuyển nữ VN và Nhật Bản (Ảnh: KFA).

Trước đó, bà Kim Yu Jeong từng có kinh nghiệm điều hành các giải đấu lớn như World Cup bóng đá nữ 2023, World Cup U20 nữ năm 2022.

Các trợ lý cho trọng tài Kim Yu Jeong ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 10/3 tới đây, sẽ là các bà Heba Saadieh (người Palestine) và Hinthong Supawan (người Thái Lan). Còn trọng tài thứ 4 sẽ là bà Chaisanit Pansa (Thái Lan).

Trong khi đó, trọng tài VAR sẽ là ông Kim Hee Gon (Hàn Quốc). Trợ lý phòng VAR sẽ là ông Aljaafari Bin Jahari (Singapore).

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16h ngày 10/3, trên sân vận động Rectangular, tại thành phố Perth (Australia). Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng A giải vô địch châu Á, có tính chất quyết định đến vé vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam.